فالنسيا يتوصل لاتفاق لضم المغربي سليم أملاح
اقترب الدولي المغربي سليم أملاح من الانتقال من بلد الوليد إلى فالنسيا.
وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "توصل فالنسيا إلى اتفاق مع بلد الوليد للتعاقد مع سليم أملاح، وتمت الصفقة بنظام الإعارة، مع شرط خيار الشراء بقيمة 7.5 مليون يورو، تم تحديد موعد الفحص الطبي".
وسليم أملاح، البالغ من العمر 26 عاما، انتقل إلى بلد الوليد في يناير الماضي قادما من ستاندر دو لياغ البلجيكي مقابل مليون يورو.
وينتهي عقد أملاح مع بلد الوليد في يونيو 2027، لكن يبدو أنه سيغادر النادي بعد 6 أشهر من الانتقال إليه.
ولعب أملاح 8 مباريات مع بلد الوليد سجل فيها هدفين وصنع هدفا، وسبق أن سجل 31 هدفا وصنع 11 في 97 مباراة مع ستاندر دو لياغ بحسب موقع "transfermarkt".
ويجيد أملاح اللعب في مركز خط الوسط الهجومي، وعلى الجناح الأيسر.
وشارك أملاح في جميع مباريات المغرب في كأس العالم 2022 في قطر، حيث وصل أسود الأطلس إلى نصف النهائي.