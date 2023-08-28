فالنسيا يتوصل لاتفاق لضم المغربي سليم أملاح

وسليم أملاح، البالغ من العمر 26 عاما، انتقل إلى بلد الوليد في يناير الماضي قادما من ستاندر دو لياغ البلجيكي مقابل مليون يورو.

وينتهي عقد أملاح مع بلد الوليد في يونيو 2027، لكن يبدو أنه سيغادر النادي بعد 6 أشهر من الانتقال إليه.

ولعب أملاح 8 مباريات مع بلد الوليد سجل فيها هدفين وصنع هدفا، وسبق أن سجل 31 هدفا وصنع 11 في 97 مباراة مع ستاندر دو لياغ بحسب موقع "transfermarkt".

ويجيد أملاح اللعب في مركز خط الوسط الهجومي، وعلى الجناح الأيسر.

وشارك أملاح في جميع مباريات المغرب في كأس العالم 2022 في قطر، حيث وصل أسود الأطلس إلى نصف النهائي.