رسميًا.. أوليفييه جيرو يجدد عقده مع ميلان

ولم يكشف ميلان عن مدة العقد الجديد لأوليفييه جيرو، لكن أكدت تقارير إيطالية بأنه يمتد حتى 2024 فقط.

وقال النادي الإيطالي في بيان رسمي: "يسر نادي آي سي ميلان الإعلان عن تجديد عقد أوليفييه جيرو".

وأضاف: "انضم جيرو إلى الفريق في صيف 2021، ومنذ ذلك الحين، خاض اللاعب 76 مباراة بقميص الروسونيري، وأحرز 27 هدفًا".