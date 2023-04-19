رسميًا.. أوليفييه جيرو يجدد عقده مع ميلان
جيرو انضم إلى ميلان في صيف 2021
أعلن نادي آي سي ميلان الإيطالي تجديد تعاقد مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو لاعب الفريق، ليستمر في صفوف الروسونيري خلال الفترة المقبلة.
أوليفييه جيرو خاض 76 مباراة بقميص الروسونيري، وأحرز 27 هدفًا
ولم يكشف ميلان عن مدة العقد الجديد لأوليفييه جيرو، لكن أكدت تقارير إيطالية بأنه يمتد حتى 2024 فقط.
وقال النادي الإيطالي في بيان رسمي: "يسر نادي آي سي ميلان الإعلان عن تجديد عقد أوليفييه جيرو".
وأضاف: "انضم جيرو إلى الفريق في صيف 2021، ومنذ ذلك الحين، خاض اللاعب 76 مباراة بقميص الروسونيري، وأحرز 27 هدفًا".
وقاد جيرو ميلان للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ عام 2007، على حساب نابولي، بعد الفوز (2-1) ذهابا وإيابا.
كما كان جيرو عنصرا أساسيا في فوز ميلان بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم المنصرم.