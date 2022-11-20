محمد صلاح يرفض مصافحة إمرأة أجنبية في الكويت (فيديو)

رفض النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مصافحة سيدة خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وبلجيكا الودية التي أقيمت يوم الجمعه الماضي في الكويت.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر النجم المصري متوجها ناحية المكان المخصص لاستلام جائزة أفضل لاعب في المباراة، ومع مصافحته رجلين من اللجنة المنظمة للمباراة، مدت سيدة كانت تقف بجوارها يدها لمصافحته لكنه لم يصافحها، واتخذ مكانه لالتقاط صورة الجائزة.

وظهرت السيدة التي تبدو من ملامحها أنها ليست عربية في موقف بالغ الحرج، وهو ما ظهر جليا على ملامحها.

وأهدى محمد صلاح لاحقا جائزة أفضل لاعب في المباراة لزميله في منتخب مصر محمود حسن تريزيغيه.

مصر تفوز على بلجيكا

وخطف منتخب مصر فوزًا مثيرًا من نظيره البلجيكي، خلال مباراة الفريقين الودية التي تقام على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وفي الدقيقة 33 استغل مصطفى محمد خطأ دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي الذي فشل في السيطرة على الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليستخلص مهاجم نانت الفرنسي الكرة ويسدد بنجاح على يسار كورتوا.

ومع بداية الشوط الثاني، كرر صلاح تعاونه مع تريزيغيه في الدقيقة 46، وأرسل له بينية خلف الدفاع، ليتفوق جناح طرابزون سبور على توبي ألدرفيريلد ويسدد بيسراه في مرمى كورتوا.

وفي الدقيقة 55 سقط لويس أوبيندا في منطقة الجزاء لكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

وأعاد صلاح لعبة الهدف الثاني مع تريزيجيه في الدقيقة 66، إلا أن الكرة وصلت لكورتوا.

وقلص أوبيندا الفارق في الدقيقة 76، بعدما حول عرضية يانيك كاراسكو من الجانب الأيسر إلى مرمى محمد الشناوي.

وتبدأ بلجيكا مشوارها في كأس العالم بمواجهة كندا في المجموعة السادسة يوم الأربعاء المقبل، قبل اللعب ضد كندا والمغرب.