نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم يوما كرويا مثيرا؛ إذ تقام، اليوم الأحد، العديد من المباريات المهمة في مختلف الدوريات ونهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
ويخوض ريال مدريد مباراة قوية في الدوري الإسباني أمام إشبيلية.
وفي بطولة الكونفدرالية الأفريقية يخوض الزمالك المصري مواجهة قوية ضد أبو سليم الليبي.
وتستمر أيضا منافسات الدوريات العربية، حيث يخوض النصر السعودي مباراة ديربي قوية مع الشباب.
وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها:
كأس الكونفدرالية الأفريقية
سوبر سبورت يونايتد VS مودرن فيوتشر - 04:00 مساء - beIN SPORTS.
الهلال VS اتحاد الجزائر - 07:00 مساء - beIN SPORTS.
أبوسليم VS الزمالك - 07:00 مساء - beIN SPORTS.
سيخوخون يونايتد VS نهضة بركان - 10:00 مساء - beIN SPORTS.
الدوري الإيطالي
يوفنتوس VS فروسينوني - 02:30 مساء - AD SPORTS Premium 1.
كالياري VS نابولي - 05:00 مساء - AD SPORTS Premium 1.
ليتشي VS إنتر ميلان - 08:00 مساء - AD SPORTS Premium 1.
ميلان VS أتلانتا - 10:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت VS فولفسبورغ - 05:30 مساء - beIN SPORTS 5 HD.
بروسيا دورتموند VS هوفنهايم - 07:30 مساء - beIN SPORTS 5 HD
أوغسبورغ VS فرايبورغ - 07:30 مساء - beIN SPORTS 5 HD
الدوري السعودي
الفيحاء VS أبها - 05:00 مساء - SSC1 HD.
الشباب VS النصر - 08:00 مساء - SSC1 HD.
الدوري الإسباني
قادش VS سيلتا فيغو - 04:00 مساء - beIN SPORTS 3 HD.
ريال بيتيس VS أتلتيك بيلباو - 06:15 مساء - beIN SPORTS 3 HD.
لاس بالماس VS أوساسونا - 08:30 مساء - beIN SPORTS 3 HD.
ريال مدريد VS إشبيلية - 11:00 مساء - beIN SPORTS 3 HD.
نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تشيلسي VS ليفربول - 06:00 مساء - beIN Sports HD 1.
الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون VS شيفيلد يونايتد – 4:30 مساء - beIN Sports HD 2.