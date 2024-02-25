نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم يوما كرويا مثيرا؛ إذ تقام، اليوم الأحد، العديد من المباريات المهمة في مختلف الدوريات ونهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويخوض ريال مدريد مباراة قوية في الدوري الإسباني أمام إشبيلية.

وفي بطولة الكونفدرالية الأفريقية يخوض الزمالك المصري مواجهة قوية ضد أبو سليم الليبي.

وتستمر أيضا منافسات الدوريات العربية، حيث يخوض النصر السعودي مباراة ديربي قوية مع الشباب.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها:

كأس الكونفدرالية الأفريقية

سوبر سبورت يونايتد VS مودرن فيوتشر - 04:00 مساء - beIN SPORTS.

الهلال VS اتحاد الجزائر - 07:00 مساء - beIN SPORTS.

أبوسليم VS الزمالك - 07:00 مساء - beIN SPORTS.

سيخوخون يونايتد VS نهضة بركان - 10:00 مساء - beIN SPORTS.