الكونفدرالية الأفريقية: اتحاد العاصمة الجزائري يقترب من النهائي بتعادله مع أسيك
نجح اتحاد العاصمة في العودة بنتيجة إيجابية بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، خلال مباراة الفريقين، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.
وعلى استاد فيليكس هوفويت بوانيي، صمد لاعبو المدرب عبد الحق بنشيخة طيلة زمن اللقاء رغم الهجمات الخطيرة للمنافس، في ظل حرارة ورطوبة مرتفعتين.
وسيكون اتحاد العاصمة بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب لبلوغ المباراة النهائية.
وتقام مباراة الإياب، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب خمسة يوليو في الجزائر العاصمة.
ويبحث اتحاد العاصمة عن أول لقب قاري في تاريخه، ما سيجعله يُلقي بكل ثقله للفوز بالكأس.
وفي المواجهة الثانية بنصف النهائي التي أقيمت، اليوم، حقق يانغ أفريكانز التنزاني على حساب ضيفه مارومو جالانتس من جنوب أفريقيا 2-صفر.
وستقام مباراة الذهاب بالنهائي، يوم 28 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل.