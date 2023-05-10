الكونفدرالية الأفريقية: اتحاد العاصمة الجزائري يقترب من النهائي بتعادله مع أسيك

وعلى استاد فيليكس هوفويت بوانيي، صمد لاعبو المدرب عبد الحق بنشيخة طيلة زمن اللقاء رغم الهجمات الخطيرة للمنافس، في ظل حرارة ورطوبة مرتفعتين.

وسيكون اتحاد العاصمة بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب لبلوغ المباراة النهائية.

وتقام مباراة الإياب، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب خمسة يوليو في الجزائر العاصمة.

ويبحث اتحاد العاصمة عن أول لقب قاري في تاريخه، ما سيجعله يُلقي بكل ثقله للفوز بالكأس.