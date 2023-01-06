الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية واليمن في كأس الخليج العربي
يخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة أمام منافسه اليمن في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي التي تنطلق اليوم في ضيافة العراق.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة السعودية ضد اليمن في كأس الخليج العربي:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (البصرة) الدولي الساعة 21:45 بتوقيت السعودية واليمن والعراق.. ويديرها الحكم سلمان فلاحي.
وتنقل المباراة عبر قناة الكأس 1 بصوت المعلق خليل البلوشي، وقناة العراق الرياضية بصوت المعلق أمير علي، وقناة الرابعة العراقية بصوت المعلق حسام الوائلي.
وتنقل أيضا عبر قناة دبي الرياضية 1، وقناة أبوظبي الرياضية 1 وقناة ksa sports 1.
تاريخ المواجهات
بدأت لقاءات المنتخبين عام 1975 في كأس فلسطين وفاز منتخب اليمن بنتيجة 1-0 بينما كانت المواجهة الأخيرة بين المنتخبين يوم 5 يونيو 2021 وفاز منتخب السعودية بنتيجة 3-0.
وتقابل المنتخبان في بطولة كأس الخليج العربي 6 مرات فاز بها جميعا المنتخب السعودي.
وبدأت لقاءات المنتخبين في بطولة كأس الخليج العربي بنسخة 2004 وفاز المنتخب السعودي بنتيجة 2-0 ثم تقابلا في نسخة 2004 الثانية التي أقيمت في قطر وفاز أيضا المنتخب السعودي بنفس النتيجة.
وحقق المنتخب السعودي الفوز بنتيجة 6-0 في نسخة 2009 ثم فاز الأخضر بنتيجة 4-0 في نسخة 2010 التي أقيمت في اليمن ثم تغلب بنتيجة 2-0 في نسخة 2013 ثم فاز الأخضر بنتيجة 1-0 في نسخة 2014.
أسلحة السعودية
يخوض المنتخب السعودي منافسات كأس الخليج للمرة 24 في تاريخه، ولم يغب سوى عن نسخة 1990 التي أقيمت في الكويت.
وفاز المنتخب السعودي باللقب 3 مرات أعوام 1994 و2002 و2003، وحل وصيفا 6 مرات في نسخ أعوام 1972 و1974 و1992 و1998 و2009 و2010.
ويشارك المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني سعد الشهري الذي اختار 23 لاعبا أغلبهم من قوام المنتخب الأولمبي بعيدا عن المنتخب الأول الذي يقوده المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.
وقال سعد الشهري المدير الفني لمنتخب السعودية في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "جئنا إلى اليمن لتحقيق الفوز والمنافسة على اللقب وسنتعامل مع كل مباراة على حدة ونسير في البطولة خطوة بخطوة".
وأشار إلى أنه يحترم المنتخب اليمني كما أن الكرة اليمنية تطورت في الأعوام الأخيرة وهو ما يجعل المواجهة ليست سهلة.
ويعتمد منتخب السعودي على تشكيلة تضم حارس المرمى نواف العقيدي، وأمامه أحمد بامسعود ومدالله العليان وزياد الصحفي وقاسم لاجامي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عوض الناشري وتركي العمار ومصعب الجوير ورياض شراحيلي، مع المهاجم رائد الغامدي وخلفه سعد الناصر.
أوراق اليمن
يسعى منتخب اليمن لبداية قوية في مشواره ببطولة كأس الخليج خاصة أن المنتخب اليمني استقدم المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب لتولي المهمة قبل البطولة واستعد بمعسكر في مصر للبطولة.
ويشارك منتخب اليمن في كأس الخليج العربي للمرة العاشرة في تاريخه ولم يستطع تحقيق اللقب أو الوصول للمباراة النهائية في أي نسخة.
وقال ميروسلاف سكوب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المباراة صعبة للغاية لأن المنتخب السعودي بكل فئاته السنية أفضل كما أن الكرة اليمنية مازالت في مرحلة التطور.
وأشار إلى أنه استعد جيدا للبطولة كما أن المنتخب اليمني شهد تعديلات وإضافة لاعبين جدد في صفوفه لتجديد الدماء.
ويعتمد منتخب اليمن على تشكيلة تضم حارس المرمى سالم الهارش، وأمامه الرباعي مدير عبدربه وأكرم البحري وعماد حمود وأحمد الوجيه في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط محمد فوزي ومحمد الطيري وعبدالواسع المطري وأحمد السروري وعلي العمري مع المهاجم ناصر محمدوه.
وقال عمرو أنور مدرب اتحاد جدة الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن المباراة ستكون مهمة للاعبي المنتخب السعودي في بداية المشوار خاصة في ظل مشاركة لاعبين جدد يبحثون عن إثبات ذاتهم وتوجيه رسالة طمأنة للجماهير.
وأشار إلى أن الفارق يصب لصالح المنتخب السعودي حتى مع غياب العناصر الأساسية ولكن الملعب سيكون الفيصل في هذه المواجه.