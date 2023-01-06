الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية واليمن في كأس الخليج العربي

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات المنتخبين عام 1975 في كأس فلسطين وفاز منتخب اليمن بنتيجة 1-0 بينما كانت المواجهة الأخيرة بين المنتخبين يوم 5 يونيو 2021 وفاز منتخب السعودية بنتيجة 3-0.

وتقابل المنتخبان في بطولة كأس الخليج العربي 6 مرات فاز بها جميعا المنتخب السعودي.

وبدأت لقاءات المنتخبين في بطولة كأس الخليج العربي بنسخة 2004 وفاز المنتخب السعودي بنتيجة 2-0 ثم تقابلا في نسخة 2004 الثانية التي أقيمت في قطر وفاز أيضا المنتخب السعودي بنفس النتيجة.

وحقق المنتخب السعودي الفوز بنتيجة 6-0 في نسخة 2009 ثم فاز الأخضر بنتيجة 4-0 في نسخة 2010 التي أقيمت في اليمن ثم تغلب بنتيجة 2-0 في نسخة 2013 ثم فاز الأخضر بنتيجة 1-0 في نسخة 2014.