أول تعليق لمدرب نهضة بركان بعد أحداث مباراة أبو سليم

كشف التونسي معين الشعباني، مدرب نهضة بركان المغربي، أن مباراة فريقه أمام نادي أبو سليم الليبي، الأحد، في ختام مباريات الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، كانت الأصعب خلال الموسم الجاري، لكن قوة شخصية الفريق كانت فارقة في انتزاع ورقة التأهل، وفق قوله.

وأدلى الشعباني، الذي تسلم مقاليد تدريب نهضة بركان في فبراير الماضي، بتصريحات لقناة "نسمة" عقب التأهل المثير لفريقه أمام أبو سليم، قال فيها إن "نهضة بركان وجد صعوبات كبيرة خاصة بعدما تلقى الهدف الأول لأبو سليم في بداية الشوط الثاني، أصبحت المهمة شبه مستحيلة، سجلنا هدفين وأصبح التأهل بين أيدينا، ولكن الفريق المنافس سجل هدفا ثانيا، ثم ألغى حكم الفيديو هدفا ثالثا لنا، قبل أن نتمسك بالحلم وننجح في تسجيل الهدف الثالث لنضمن العبور للدور قبل النهائي."

ورفض الشعباني التعليق على أحداث العنف التي أعقبت المباراة والاعتداء على الحكم المصري محمد معروف من قبل لاعبي نادي أبو سليم، قائلا: "فريقنا استحق التأهل عن جدارة واستحقاق، نتطلع الآن للتأهل للنهائي ومطاردة اللقب، نعرف جيدا أن المهمة لن تكون سهلة أمام مولودية الجزائر في نصف النهائي ثم في النهائي، لكننا عازمون على الذهاب بعيدا في هذه المسابقة التي تضم أفضل الأندية مثل بركان والمولودية والزمالك."

وشهدت المباراة التي جمعت فريقي نهضة بركان المغربي وأبو سليم الليبي، الأحد، وأدارها الدولي المصري محمد معروف، أحداثا مؤسفة بالاعتداء على الحكم من قبل لاعبي نادي أبو سليم، بعد أن سجل نهضة بركان الهدف الثالث.

وحوّل نهضة بركان تأخره بهدف أمام أبو سليم الليبي إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يتعادل الفريق الليبي مجددا، ثم يخطف نهضة بركان هدف التأهل في الثانية الأخيرة من المباراة، بعد أن أضاف الحكم 15 دقيقة.

واشتعلت الأزمة عقب تسجيل فريق نهضة بركان الهدف الثالث في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليركض لاعبو أبو سليم نحو معروف وتبدأ الأزمة بينهم؛ إذ كانت نتيجة التعادل 2-2 تؤهل الفريق الليبي للدور نصف النهائي، بسبب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وتدخلت قوات الأمن لحماية الحكم محمد معروف، بعد الاعتراضات الشديدة من لاعبي الفريق الليبي.

وتوج نهضة بركان بلقب كأس الكونفدرالية في مناسبتين عامي 2020 و2022.