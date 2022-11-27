نجاح العملية الثانية لياسر الشهراني لاعب المنتخب السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، نجاح العملية الجراحية الثانية التي خضع لها ياسر الشهراني لاعب المنتخب الأول.

وكتب الاتحاد السعودي في بيان: "بعد استقرار حالة اللاعب ياسر الشهراني، ووفقا للخطة الطبية المقررة، خضع اللاعب ظهر اليوم الأحد، للمرحلة الثانية من التدخل الجراحي، وذلك بإجراء عملية جراحية لعظام الوجه، من الفريق الطبي المختص، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض، وبمتابعة من الفريق الطبي للمنتخب".

وتعرض ياسر الشهراني مدافع المنتخب السعودي، للإصابة خلال مباراة بلاده أمام الأرجنتين في كأس العالم، والتي انتهت بفوز تاريخي للصقور بنتيجة 2/1، حيث غادر في اللحظات الأخيرة من المباراة.