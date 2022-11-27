نجاح العملية الثانية لياسر الشهراني لاعب المنتخب السعودي
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، نجاح العملية الجراحية الثانية التي خضع لها ياسر الشهراني لاعب المنتخب الأول.
وكتب الاتحاد السعودي في بيان: "بعد استقرار حالة اللاعب ياسر الشهراني، ووفقا للخطة الطبية المقررة، خضع اللاعب ظهر اليوم الأحد، للمرحلة الثانية من التدخل الجراحي، وذلك بإجراء عملية جراحية لعظام الوجه، من الفريق الطبي المختص، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض، وبمتابعة من الفريق الطبي للمنتخب".
وتعرض ياسر الشهراني مدافع المنتخب السعودي، للإصابة خلال مباراة بلاده أمام الأرجنتين في كأس العالم، والتي انتهت بفوز تاريخي للصقور بنتيجة 2/1، حيث غادر في اللحظات الأخيرة من المباراة.
واصطدم الشهراني مع زميله محمد العويس قبيل نهاية المباراة، وأظهرت الكاميرات سيلان الدم من وجه ياسر الشهراني بعد الاصطدام العنيف مع العويس.
وتعرض الشهراني لكسر في الفك وضرر في بعض الأسنان، وكسر في الفك وعظام الوجه حيث خضع لعملية جراحية ناجحة قبل أن يخضع اليوم الأحد لعملية جديدة.
وغاب الشهراني إلى جانب سلمان الفرج عن مواجهة السعودية وبولندا حيث فاز الأخير 2/0 أمس السبت.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميا، مغادرة سلمان الفرج معسكر الأخضر لكأس العالم 2022 في قطر.
وكتب حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقع "تويتر": "المدير الفني للمنتخب الوطني يسمح لسلمان الفرج بمغادرة معسكر الأخضر".
وأوضح الاتحاد السعودي أن القرار جاء "بناء على التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرة الفرج على اللعب فيما تبقى من كأس العالم قطر 2022، إذ يحتاج لبرنامج علاجي".
ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية مع المكسيك يوم الأربعاء على استاد لوسيل في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022.
ويتصدر منتخب بولندا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مقابل 3 نقاط لكل من الأرجنتين والسعودية، وأخيرا المكسيك بنقطة وحيدة.
وسيمنح الفوز على المكسيك منتخب السعودية بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022.