نادي الاتحاد السعودي يتعاقد مع حسن كادش قادمًا من التعاون

وأعلن التعاون عبر المنصة ذاتها: "وافق مجلس إدارة النادي .. على بيع الفترة المتبقية من عقد اللاعب حسن كادش إلى نادي الاتحاد مقدمين له الشكر والتقدير على الفترة التي مثل فيها نادي التعاون ونتمنى له التوفيق في محطته التالية".

ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام قدرتها بأكثر من 40 مليون ريال (10.66 مليون دولار).

واستهل كادش مسيرته في التعاون في 2012 قبل أن ينتقل إلى الهلال في 2017 لمدة ثلاث سنوات عاد بعدها إلى التعاون.

وفاز مع الهلال بالعديد من الألقاب بينها دوري أبطال آسيا مرة واحدة والدوري مرتين.

ويستضيف الاتحاد، متصدر الترتيب، الهلال ثالث الترتيب بعشر نقاط من أربع مباريات في قمة الجولة الخامسة من المسابقة، غدا الجمعة.