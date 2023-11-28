ترتيب الدوري المصري: الأهلي يتعادل أمام سموحة.. وبيراميدز يتصدر بالفوز على الإسماعيلي

سيطر فريق المدرب مارسيل كولر منذ البداية مع تراجع سموحة إلى المناطق الدفاعية. وحاول محمد مجدي (أفشة) وأطلق تسديدة قوية من مدى بعيد مرت أعلى العارضة في الدقيقة 35.

وفور انطلاق الشوط الثاني، وقف الهاني سليمان حارس سموحة أمام فرصة كبرى للأهلي وتصدى لتسديدة صلاح محسن من مدى قريب.

وأخطأ دفاع سموحة في إبعاد تسديدة حسين الشحات لتصل إلى أفشة الذي فضل التمرير إلى محسن بدلا من التسديد من داخل منطقة الجزاء، ليبعدها المدافع محمد مصطفى بعد 11 دقيقة من الاستراحة.

وافتقرت تسديدة الشحات من مدى قريب للدقة بعد ركلة ركنية قبل لحظات من النهاية، لتنتهي المباراة بالتعادل.

ووصل الأهلي، الذي تعادل المباراة الماضية أمام الجونة، إلى 14 نقطة من ست مباريات، متأخرا بنقطتين عن بيراميدز الذي خاض سبع مباريات.

بينما حصد سموحة نقطته التاسعة من سبع مباريات.