ترتيب الدوري المصري: الأهلي يتعادل أمام سموحة.. وبيراميدز يتصدر بالفوز على الإسماعيلي
فشل لاعبو الأهلي في استغلال عدة فرص ليتعادل حامل اللقب دون أهداف مع ضيفه سموحة على استاد المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، لينفرد بيراميدز بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على الإسماعيلي في وقت سابق.
سيطر فريق المدرب مارسيل كولر منذ البداية مع تراجع سموحة إلى المناطق الدفاعية. وحاول محمد مجدي (أفشة) وأطلق تسديدة قوية من مدى بعيد مرت أعلى العارضة في الدقيقة 35.
وفور انطلاق الشوط الثاني، وقف الهاني سليمان حارس سموحة أمام فرصة كبرى للأهلي وتصدى لتسديدة صلاح محسن من مدى قريب.
وأخطأ دفاع سموحة في إبعاد تسديدة حسين الشحات لتصل إلى أفشة الذي فضل التمرير إلى محسن بدلا من التسديد من داخل منطقة الجزاء، ليبعدها المدافع محمد مصطفى بعد 11 دقيقة من الاستراحة.
وافتقرت تسديدة الشحات من مدى قريب للدقة بعد ركلة ركنية قبل لحظات من النهاية، لتنتهي المباراة بالتعادل.
ووصل الأهلي، الذي تعادل المباراة الماضية أمام الجونة، إلى 14 نقطة من ست مباريات، متأخرا بنقطتين عن بيراميدز الذي خاض سبع مباريات.
بينما حصد سموحة نقطته التاسعة من سبع مباريات.
بيراميدز يخطف الصدارة
وفي مباراة أخرى، تقدم بيراميدز لصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما حول تأخره بهدف ليفوز 2-1 على ضيفه الإسماعيلي المتعثر، في مباراة أنهاها كلا الفريقين بعشرة لاعبين على استاد الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء.
وسجل البديل فاخري لاكاي هدف الفوز لبيراميدز، قبل أربع دقائق من النهاية، بعد مجهود فردي رائع ومراوغة لحارس الإسماعيلي كمال السيد.
وكان ياو أنور قد تقدم للإسماعيلي بتسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء، بعد 12 دقيقة من البداية، قبل أن يتعادل عبد الله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 66.
وأكمل الإسماعيلي، الذي تلقى خسارته الخامسة، المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد محمد هاشم عقب تدخل عنيف على فاستون مايلي قرب نهاية الشوط الأول.
وكاد بيراميدز أن يتعادل قبل الاستراحة، بعدما أرسل السعيد تمريرة عرضية حولها مايلي بضربة رأس، لكنها اصطدمت بالعارضة.
وسيطر بيراميدز في الشوط الثاني، وكاد أن يسجل مرتين خلال ثلاث دقائق، بعدما سدد البديل دودو الجباس بقوة بجوار المرمى في الدقيقة 69، قبل أن تمر تصويبة السعيد أعلى العارضة.
وتلقى بلاتي توريه لاعب بيراميدز بطاقة حمراء قرب النهاية، بعد ضربه عمر الساعي دون كرة.
ورفع فريق المدرب جايمي باتشيكو رصيده إلى 16 نقطة من سبع مباريات متقدما بثلاث نقاط على الأهلي، الذي خاض خمس مباريات، قبل مواجهة سموحة في وقت لاحق اليوم.
وظل الإسماعيلي في المركز 14 وله أربع نقاط من سبع مباريات.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: