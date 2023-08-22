سقوط العدسات اللاصقة لديكلان رايس في مباراة آرسنال وكريستال بالاس (فيديو)

لكن لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديغارد تقدم لآرسنال في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الأول، بلغت دقة تمريرات ديكلاين رايس 92%، كما صنع فرصة لزملائه، واستعاد الكرة 3 مرات، وقدم 6 تمريرات في الثلث الأخير من الملعب.

وانتقل رايس لآرسنال قادما من ويستهام مقابل أكثر من 100 مليون يورو.

وفاز آرسنال 2/1 على نوتينغهام فورست في الجولة الأولى، كما فاز بضربات الترجيح على مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.

وبعد مواجهة كريستال بالاس، سيلعب آرسنال مع فولهام ثم مانشستر يونايتد ثم إيفرتون.