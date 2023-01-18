عبر الميكروفون.. IFAB تتيح للجماهير فرصة معرفة قرارات الحكم بعد الرجوع لتقنية الـVAR

وأصدر IFAB بيانًا رسميًا قال فيه إن الجماهير ستكون على دراية بما يحدث بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو، وذلك عبر ميكروفون في أرض الملعب.

وعلى غرار كرة القدم الأمريكية، سيتم نشر ملخص قرار غرفة "الڤار" وحكم الساحة (سبب اتخاذ القرار لحالة ما) للجمهور في الملعب وللمشاهدين خلف التلفاز، من خلال ميكروفون في الملعب.

وضرب مجلس الاتحاد الدولي مثالا بأن حكم الساحة إذا احتسب ضربة جزاء بعد اللجوء إلى الفيديو، سيتم إعلان سبب قراره هذا عبر الميكروفون.

وسيتم تطبيق هذه التجربة لمدة 12 شهرًا في المسابقات الدولية، وسيبدأ تطبيق الأمر لأول مرة من كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، والتي ستنطلق في 1 فبراير.