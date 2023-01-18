عبر الميكروفون.. IFAB تتيح للجماهير فرصة معرفة قرارات الحكم بعد الرجوع لتقنية الـVAR
أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB إتاحة الفرصة للجماهير في المدرجات والقنوات لمعرفة قرارات الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
وأصدر IFAB بيانًا رسميًا قال فيه إن الجماهير ستكون على دراية بما يحدث بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو، وذلك عبر ميكروفون في أرض الملعب.
وعلى غرار كرة القدم الأمريكية، سيتم نشر ملخص قرار غرفة "الڤار" وحكم الساحة (سبب اتخاذ القرار لحالة ما) للجمهور في الملعب وللمشاهدين خلف التلفاز، من خلال ميكروفون في الملعب.
وضرب مجلس الاتحاد الدولي مثالا بأن حكم الساحة إذا احتسب ضربة جزاء بعد اللجوء إلى الفيديو، سيتم إعلان سبب قراره هذا عبر الميكروفون.
وسيتم تطبيق هذه التجربة لمدة 12 شهرًا في المسابقات الدولية، وسيبدأ تطبيق الأمر لأول مرة من كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، والتي ستنطلق في 1 فبراير.
وتقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المغرب، خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة الهلال السعودي، والأهلي المصري، والوداد المغربي.
ويحتضن المغرب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة بعد نسختي 2013 و2014 واللتين توجا بلقبهما بايرن ميونخ وريال مدريد.
كما ناقش المجلس أيضًا التوضيحات المتعلقة بقوانين اللعبة 2023/24، بما في ذلك تأكيد الإرشادات المنشورة حول "اللعب المتعمد" في مواقف التسلل.