الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023 (صور)

كشفت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا للمحليين، اليوم الخميس، عن تميمة البطولة التي تقام في الجزائر.

والتميمة عبارة عن مجسم للاعب برأس ثعلب، ويرتدي قميصا أخضر كتب عليه "الجزائر" باللغة الإنجليزية على الصدر، وسروالا أبيض.