الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023 (صور)
كشفت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا للمحليين، اليوم الخميس، عن تميمة البطولة التي تقام في الجزائر.
والتميمة عبارة عن مجسم للاعب برأس ثعلب، ويرتدي قميصا أخضر كتب عليه "الجزائر" باللغة الإنجليزية على الصدر، وسروالا أبيض.
ومن المقرر أن تنطلق كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر يوم الجمعة 13 يناير 2023، بمواجهة الجزائر وليبيا وتختتم يوم 4 فبراير.
وفيما يلي مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023:
المجموعة الأولى: الجزائر، ليبيا، إثيوبيا، موزمبيق.
المجموعة الثانية: الكونغو الديمقراطية، أوغندا، كوت ديفوار، السنغال.
المجموعة الثالثة: المغرب، السودان، مدغشقر، غانا.
المجموعة الرابعة: مالي، أنغولا، موريتانيا.
المجموعة الخامسة: الكاميرون، الكونغو، النيجر.
وتقام مباريات البطولة بمدن الجزائر العاصمة (المجموعة الأولى)، وعنابة ( المجموعة الثانية)، وقسنطينة (المجموعة الثالثة)، ووهران ( المجموعتين الرابعة والخامسة).
ويتأهل المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاث الأولى، والأول في المجموعتين الرابعة والخامسة لدور الثمانية.