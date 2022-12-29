تميمة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023
تميمة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023 (صور)

كأس أمم أفريقيا للاعبين تنطلق في الجزائر يوم 13 يناير 2023، وتختتم يوم 4 فبراير.
فريق التحرير
فريق التحرير

كشفت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا للمحليين، اليوم الخميس، عن تميمة البطولة التي تقام في الجزائر.

والتميمة عبارة عن مجسم للاعب برأس ثعلب، ويرتدي قميصا أخضر كتب عليه "الجزائر" باللغة الإنجليزية على الصدر، وسروالا أبيض.

ومن المقرر أن تنطلق كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر يوم الجمعة 13 يناير 2023، بمواجهة الجزائر وليبيا وتختتم يوم 4 فبراير.

وفيما يلي مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023:

المجموعة الأولى: الجزائر، ليبيا، إثيوبيا، موزمبيق.

المجموعة الثانية: الكونغو الديمقراطية، أوغندا، كوت ديفوار، السنغال.

المجموعة الثالثة: المغرب، السودان، مدغشقر، غانا.

المجموعة الرابعة: مالي، أنغولا، موريتانيا.

المجموعة الخامسة: الكاميرون، الكونغو، النيجر.

وتقام مباريات البطولة بمدن الجزائر العاصمة (المجموعة الأولى)، وعنابة ( المجموعة الثانية)، وقسنطينة (المجموعة الثالثة)، ووهران ( المجموعتين الرابعة والخامسة).

ويتأهل المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاث الأولى، والأول في المجموعتين الرابعة والخامسة لدور الثمانية.

الجزائر
المنتخب الجزائري
أمم أفريقيا للمحليين

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com