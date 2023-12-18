"فقد ساقه".. تطورات الحالة الصحية لبطل كمال الأجسام فيليكس ويلر (صور)
تحدّث فليكس ويلر لاعب كمال الأجسام السابق عن حالته الصحية، وكشف أنه يعاني من مرض "لا يوصف" يسبب له آلاما في الظهر.
وبعد أن فقد إحدى ساقيه، وعانى من فشل كلوي، ظل فليكس ويلر، البالغ من العمر 58 عامًا، يعاني باستمرار من مشاكل صحية.
وكتب فليكس ويلر عبر موقع "إنستغرام": "أتمنى أن تجدكم هذه الرسالة بخير، أردت أن أقدم لكم تحديثًا عن وضعي الحالي".
وأضاف: "لسوء الحظ، أثناء الانتقال من سرير إلى آخر، تعرضت لتفاقم مؤلم لمشكلة الظهر الحالية، الألم الذي أعانيه حاليًّا يفوق الوصف، وكان انزعاجي هائلًا".
وتابع ويلر: "في هذه اللحظة يكون مستوى الألم مرتفعًا للغاية، وأجد نفسي أتذمر وأبكي وأشعر بعدم الراحة الشديدة".
وأوضح ويلر أنه على الرغم من الموقف الصعب الذي يمر به، إلا أن المتخصصين في المجال الطبي يعملون بلا كلل لإيجاد حل للمشكلة".
وكشف ويلر أن لديه كيس زلالي فوق المفصل الفكي الصدغي الأيسر ويمتد إلى القناة الشوكية.
واستمرت الرحلة الاحترافية لفليكس ويلر 17 عامًا، وحصل على المركز الأول في 16 بطولة، ونتيجة لذلك، أصبح واحدا من أنجح لاعبي كمال الأجسام عبر التاريخ.
وكانت أبرز انتصاراته في أرنولد كلاسيك، إذ فاز بها أعوام 1993، و1997، و1998، و2000.
ووصف أرنولد شوارزنيغر، الذي سميت بطولة أرنولد كلاسيك باسمه، فليكس ويلر بأنه أحد أعظم لاعبي كمال الأجسام الذين شاهدهم على الإطلاق.
وقال روني كولمان، الذي يعتبر أعظم لاعب كمال أجسام عبر التاريخ، إن ويلر كان أفضل لاعب كمال أجسام تنافس معه على الإطلاق.
وكشف ويلر مؤخرًا عن بعض الصعوبات العقلية التي واجهها أثناء المنافسة.
وبحسب صحيفة "ذا صن" فإنه في 2003، خضع ويلر لتسع عمليات جراحية وخضع لعملية زرع كلية كادت أن تكلفه حياته.
وجاء ذلك بعد أربع سنوات من اكتشاف إصابته بتصلب الكبيبات البؤري، وهو أحد أشكال أمراض الكلى.
وفي 2019، خضع ويلر بعد ذلك لعملية جراحية طارئة مفاجئة لبتر جزء من ساقه اليمنى بسبب مشاكل في الدورة الدموية.
وأوضح أن القرار اتخذ بعد أن أصبحت صعوبات الدورة الدموية "تهدد الحياة".
وفي العام الماضي، أعلن ويلر أن كليته التي تم التبرع بها بدأت "تظهر علامات الفشل".