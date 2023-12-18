"فقد ساقه".. تطورات الحالة الصحية لبطل كمال الأجسام فيليكس ويلر (صور)

تحدّث فليكس ويلر لاعب كمال الأجسام السابق عن حالته الصحية، وكشف أنه يعاني من مرض "لا يوصف" يسبب له آلاما في الظهر.

وبعد أن فقد إحدى ساقيه، وعانى من فشل كلوي، ظل فليكس ويلر، البالغ من العمر 58 عامًا، يعاني باستمرار من مشاكل صحية.

وكتب فليكس ويلر عبر موقع "إنستغرام": "أتمنى أن تجدكم هذه الرسالة بخير، أردت أن أقدم لكم تحديثًا عن وضعي الحالي".