إقالة فرناندو سانتوس من تدريب منتخب بولندا

وخسر المنتخب البولندي 3 مباريات من أصل 5 خاضها في التصفيات، وكانت الخسارة الأخيرة أمام متصدر المجموعة الخامسة منتخب ألبانيا بنتيجة (0-2)، يوم الأحد الماضي.

وقال سيزاري كوليشا رئيس الاتحاد البولندي، في بيان: "اختيار مدرب جديد أولوية لمجلس إدارة الاتحاد البولندي لكرة القدم، لذا سنعلن قريبا موعد تقديم المدرب الجديد".

وتولى سانتوس، الذي قاد البرتغال للفوز ببطولة أوروبا 2016، المسؤولية في يناير كانون الثاني الماضي، ليخلف تشيسواف ميخنيفيتش الذي أقيل من منصبه بعد الخروج من كأس العالم قطر 2022 إثر الخسارة أمام فرنسا في دور الستة عشر.