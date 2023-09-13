إقالة فرناندو سانتوس من تدريب منتخب بولندا
أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، انفصاله عن المدرب فرناندو سانتوس بعد الخسارة 2-صفر أمام ألبانيا، والتي عقّدت من حسابات تأهل بولندا لبطولة أوروبا 2024.
وخسر المنتخب البولندي 3 مباريات من أصل 5 خاضها في التصفيات، وكانت الخسارة الأخيرة أمام متصدر المجموعة الخامسة منتخب ألبانيا بنتيجة (0-2)، يوم الأحد الماضي.
وقال سيزاري كوليشا رئيس الاتحاد البولندي، في بيان: "اختيار مدرب جديد أولوية لمجلس إدارة الاتحاد البولندي لكرة القدم، لذا سنعلن قريبا موعد تقديم المدرب الجديد".
وتولى سانتوس، الذي قاد البرتغال للفوز ببطولة أوروبا 2016، المسؤولية في يناير كانون الثاني الماضي، ليخلف تشيسواف ميخنيفيتش الذي أقيل من منصبه بعد الخروج من كأس العالم قطر 2022 إثر الخسارة أمام فرنسا في دور الستة عشر.
وبعد الخسارة في تيرانا، يوم الأحد، قال سانتوس إنه لا يفكر في الاستقالة.
وتحتل بولندا المركز الرابع في المجموعة الخامسة بست نقاط من خمس مباريات، ولديها 3 مباريات متبقية.
وتحل بولندا ضيفة على جزر الفارو في أكتوبر تشرين الأول، قبل استضافة مولدوفا.