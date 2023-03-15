اشتباكات عنيفة بين أولتراس فرانكفورت ونابولي تهدد بإلغاء مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

واندلعت الاشتباكات في ساحة (Piazza del Gesu)، حيث يبدو أن ألتراس نابولي حاولوا الوصول إلى المنطقة التي يوجد بها أنصار آينتراخت فرانكفورت، ولكن الشرطة تواجدت في مكان الحادث، وفصلت بين الطرفين.

وقام عدد من جماهير فرانكفورت بإحراق سيارة وإشعال الألعاب النارية، ما استدعى الشرطة الإيطالية للرد عليهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي حال استمرار أعمال الشغب، أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أنه من المحتمل تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.