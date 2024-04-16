الكشف عن العقوبة المتوقعة على رونالدو
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مدة إيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر بعد طرده أمام الهلال في كأس السوبر السعودي.
وبحسب الصحيفة فإنه من المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا يقضي بإيقاف رونالدو لمباراتين.
وحال تأكد غياب رونالدو مباراتين فإنه لن يلعب أمام الفيحاء والخليج في الدوري السعودي.
وتم طرد رونالدو بعد اعتدائه على علي البليهي مدافع الهلال، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي حيث فاز الزعيم 2/1 قبل أن ينال اللقب بالفوز 4/1 على الاتحاد في النهائي.
ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 29 هدفًا، متقدمًا بسبعة أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال.
وعلى الرغم من أن عمره 39 عامًا، سجل رونالدو 56 هدفًا رائعًا في 62 مباراة مع النصر منذ انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين في يناير 2023.
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 65 نقطة خلف الهلال المتصدر برصيد 77 نقطة مع تبقي سبع جولات.
وسيلعب النصر مع الفيحاء والخليج قبل مواجهة الخليج مجددا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.