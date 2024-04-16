الكشف عن العقوبة المتوقعة على رونالدو

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 29 هدفًا، متقدمًا بسبعة أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال.

وعلى الرغم من أن عمره 39 عامًا، سجل رونالدو 56 هدفًا رائعًا في 62 مباراة مع النصر منذ انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين في يناير 2023.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 65 نقطة خلف الهلال المتصدر برصيد 77 نقطة مع تبقي سبع جولات.

وسيلعب النصر مع الفيحاء والخليج قبل مواجهة الخليج مجددا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.