شباب قسنطينة يتأهل إلى قبل نهائي كأس الجزائر

تأهل شباب قسنطينة إلى قبل نهائي كأس الجزائر بعد فوزه بركلات الترجيح 5-4 على ضيفه نجم بن عكنون في دور الثمانية اليوم السبت.

وانتهت المباراة، التي أقيمت في ملعب ميلود هدفي في مدينة وهران، بالتعادل السلبي بعد الوقتين الأصلي والإضافي.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي كان بطلها حارس شباب قسنطينة زكريا بوحلفاية الذي تمكن من إنقاذ ركلتي جزاء من لاعبي بن عكنون.

وتصدى حارس نجم بن عكنون حمزة بوسدر لركلة جزاء واحدة لم تكن كافية لصعود فريقه إلى قبل النهائي.

وكان شباب بلوزداد أول المتأهلين لقبل النهائي بفوزه، أمس الجمعة، على حساب ترجي مستغانم بركلات الترجيح أيضا.