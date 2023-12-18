انتخاب ريكيلمي رئيسا لبوكا جونيورز

وشهدت العملية الانتخابية عدة انتكاسات، إذ تم تعليق الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع من الشهر الجاري؛ بسبب شكاوى حول مخالفات محتملة في تسجيل 13 ألف عضو.

ومع ذلك، فقد تمت الموافقة على إجراء الانتخابات، لكن الأعضاء المشتبه بهم صوتوا في صناديق اقتراع منفصلة.

وريكيلمي البالغ من العمر 45 عاما تدرّج في بوكا جونيورز ولعب للفريق الأول في 1997، وغادره إلى برشلونة ثم عاد للفريق في 2007، واعتزل في 2015.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن ريكيلمي لعب لبوكا جونيورز 267 مباراة سجل فيها 72 هدفا وصنع 68، في حين لعب لفياريال 143 مباراة سجل فيها 45 هدفا وصنع 9، أما مع برشلونة فلعب 42 مباراة سجل فيها 6 أهداف وصنع 9.

ووفقا للموقع ذاته فقد نال ريكيلمي 12 لقبا مع الفريق الأول لبوكا جونيورز بينها 3 ألقاب في كأس ليبرتادوريس، ولقبين في كأس انتركونتيننتال و5 ألقاب في الدوري الأرجنتيني