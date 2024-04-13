كونسيساو مدرب بورتو: علينا أن نحمد الله على العيش في زمن كريستيانو

وفي مؤتمر صحفي قبل مواجهة فاماليكاو، السبت، في الجولة الـ29 من الدوري البرتغالي، صرح كونسيساو: "يجب أن نشكر الرب على وجود مثل هؤلاء اللاعبين البرتغاليين.. تألق هؤلاء اللاعبين لا يتم تسليط الضوء عليه في وسائل الإعلام بالشكل الكافي".

وأضاف أن اللاعبين السابقين لريال مدريد "يتمتعان بمسيرة ناجحة وفوز بالبطولات وطول عمر ليس طبيعيًا في الرياضة الاحترافية".

واختتم: "لن نرى كريستيانو آخر حتى لو عشنا لـ140 عامًا آخر".

وكان كريستيانو حصل على بطاقة حمراء مباشرة في آخر مباراة له مع النصر السعودي؛ بسبب اعتدائه على أحد لاعبي المنافس، بينما تلقى بيبي العقوبة نفسها في هزيمة بورتو أمام فيتوريا دي جيماريش بنتيجة 2-1؛ بسبب احتجاجه على الحكام.