ناغلزمان يعلن غياب توماس مولر عن مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند
سيخوض بايرن ميونخ حامل اللقب مباراته المهمة المقبلة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم غدا السبت في مواجهة الغريم بروسيا دورتموند دون لاعب الوسط المهاجم توماس مولر لكن جوشوا كيميتش سيكون لائقا للمشاركة.
وأصيب مولر وكيميتش بفيروس كورونا الأسبوع الماضي بينما جاءت نتيجتا فحصيهما سلبية اليوم الجمعة بعد خضوعهما لعزل إجباري لمدة خمسة أيام.
وقال يوليان ناغلزمان مدرب بايرن ميونخ اليوم الجمعة إن مولر لاعب منتخب ألمانيا لا يزال يعاني من أعراض تشبه نزلات البرد.
وأضاف المدرب في مؤتمر صحفي: "تعافى اللاعبان (من كورونا) لكن توماس لا يزال يعاني من أعراض مشابهة لنزلات البرد ولن يكون ضمن التشكيلة، لن يسافر معنا هذه المرة، لم يكتمل تعافيه تماما".
وأتم: "جوشوا لا يشعر بأي أعراض ومعنوياته مرتفعة، سننتظر حتى التمرين الأخير لنرى كيف سيكون الوضع بعد خمسة أيام، أفترض أنه سيسافر معنا".
ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث بين فرق الدوري الألماني برصيد 15 نقطة متساويا في الرصيد مع دورتموند الذي يليه في القائمة بينما يتقاسم أونيون برلين وفرايبورغ الصدارة برصيد 17 نقطة لكل منهما.
وفي القمة المقبلة سيعود لتشكيلة المدرب ناغلزمان أيضا الجناح الفرنسي الدولي كينغسلي كومان بعد غياب طويل استمر شهرا بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وعنه قال ناغلزمان: "هو في كامل اللياقة واجتاز الفحوص، من غير المتوقع أن يشارك أساسيا من البداية لكن ربما يشارك لمدة 30 أو 40 دقيقة".
ويخوض الفريقان العملاقان المواجهة بروح معنوية عالية بعد فوز كل منهما منتصف الأسبوع الحالي في الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا إذ سحق بايرن منافسه فيكتوريا بلزن التشيكي 5/0 وفاز بروسيا دورتموند خارج ملعبه 4/1 على إشبيلية الإسباني.
وأردف ناغلزمان قائلا: "دورتموند فريق جيد، لقد تعاقد مع بعض اللاعبين الجيدين ورحل عنه لاعبون جيدون أيضا لكنه يملك تشكيلة جيدة".
وواصل: "هو فريق يجيد الدفاع والهجمات المرتدة كما رأينا في مواجهة إشبيلية، ستكون مباراة جيدة لكن المهم هو أن نفوز في النهاية".