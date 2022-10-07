ناغلزمان يعلن غياب توماس مولر عن مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند

وقال يوليان ناغلزمان مدرب بايرن ميونخ اليوم الجمعة إن مولر لاعب منتخب ألمانيا لا يزال يعاني من أعراض تشبه نزلات البرد.

وأضاف المدرب في مؤتمر صحفي: "تعافى اللاعبان (من كورونا) لكن توماس لا يزال يعاني من أعراض مشابهة لنزلات البرد ولن يكون ضمن التشكيلة، لن يسافر معنا هذه المرة، لم يكتمل تعافيه تماما".

وأتم: "جوشوا لا يشعر بأي أعراض ومعنوياته مرتفعة، سننتظر حتى التمرين الأخير لنرى كيف سيكون الوضع بعد خمسة أيام، أفترض أنه سيسافر معنا".

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث بين فرق الدوري الألماني برصيد 15 نقطة متساويا في الرصيد مع دورتموند الذي يليه في القائمة بينما يتقاسم أونيون برلين وفرايبورغ الصدارة برصيد 17 نقطة لكل منهما.

وفي القمة المقبلة سيعود لتشكيلة المدرب ناغلزمان أيضا الجناح الفرنسي الدولي كينغسلي كومان بعد غياب طويل استمر شهرا بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.