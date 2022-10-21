فرانك ريبيري يعلق حذاءه ويعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

أعلن فرانك ريبيري، النجم السابق للمنتخب الفرنسي وفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اعتزاله كرة القدم.

وكان من المفترض أن يستمر عقد ريبيري مع ساليرنيتانا الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري، لكنه قرر إنهاء مسيرته الاحترافية الآن.

ولعب ريبيري (39 عاما) لعدة أندية أخرى خلال مسيرة احترافية استمرت 22 عاما، من بينها ميتز وجالطه سراي ومارسيليا وفيورنتينا.

وقضى ريبيري الجزء الأكبر من مسيرته ضمن صفوف بايرن ميونخ، وقد توج معه بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) تسع مرات خلال 12 عاما.

كذلك اعتلى ريبيري منصة التتويج بكأس ألمانيا ست مرات، وتوج مرة واحدة بكل من دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وخلال مشواره مع بايرن ميونخ، شارك ريبيري في 273 مباراة بالبوندسليغا وسجل خلالها 86 هدفا وصنع 92 هدفا.

وكتب ريبيري عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": الكرة تتوقف، لكن المشاعر في داخلي لا تتوقف. شكرا للجميع على هذه المغامرة الرائعة.