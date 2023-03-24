لخرق قواعد اللعب المالي النظيف.. إحالة إيفرتون للتحقيق

وأعرب إيفرتون في بيان عن إحباطه إزاء القرار.

وقال إيفرتون: "يرفض النادي بشدة ادعاءات عدم الامتثال وهو وفريقه المستقل من الخبراء واثقون تماما في أنه ملتزم بكل القواعد واللوائح المالية. إيفرتون مستعد للدفاع بقوة عن موقفه أمام اللجنة".

وبالكاد نجا إيفرتون من الهبوط من الدوري الممتاز الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز 16.

ويقاتل الفريق للبقاء في دوري الأضواء هذا الموسم، إذ يحتل المركز 15 بفارق ثلاث نقاط فقط عن ساوثامبتون المتذيل.

وبموجب قواعد الرابطة، لا ينبغي أن تتجاوز خسائر الفريق على مدار ثلاث سنوات حاجز 105 ملايين جنيه إسترليني (128.28 مليون دولار) لكنها رفعت الهامش بصورة استثنائية بسبب وباء كوفيد-19.

وسجل إيفرتون خسائر إجمالية بقيمة 372 مليون جنيه إسترليني تقريبا في المواسم الثلاثة الماضية.