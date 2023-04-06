الفيفا يُجمد مخصصات مالية لإندونيسيا بعد تجريدها من تنظيم كأس العالم للشباب

ومنع الفيفا الدولة ذات الأغلبية المسلمة الواقعة في جنوب شرق آسيا من استضافة البطولة التي تنطلق في 11 مايو آيار المقبل بعدما أعلن الاتحاد المحلي إلغاء القرعة إذ رفض حاكم بالي استضافة الفريق الإسرائيلي.

وشهدت العاصمة جاكرتا احتجاجات الشهر الماضي حمل فيها المتظاهرون علمي فلسطين وإندونيسيا للمطالبة بعدم السماح لإسرائيل بالمشاركة في البطولة.

وتسبب سحب تنظيم البطولة في حالة غضب بين المشجعين واللاعبين في البلد المهووس بكرة القدم.