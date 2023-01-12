ميلان يودع كأس إيطاليا بالهزيمة أمام 10 لاعبين من تورينو

وطُرد كوفي دجيدجي مدافع تورينو في الدقيقة 69 لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل على البديل جونيور ماسياس.

وبدت المباراة في طريقها لركلات الترجيح لكن أدوبو صعق صاحب الأرض بتسديدة منخفضة في الدقيقة 114.

وانضم تورينو، الذي فاز باللقب خمس مرات آخرها في 1993، إلى إنتر ميلان الذي بلغ دور الثمانية بانتصاره 2-1 على بارما أمس الثلاثاء.