اشتباك بين جماهير إسبانيول ولاعبي برشلونة في ممر غرفة خلع الملابس (فيديو)

وحسم برشلونة رسميا فوزه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، الأحد، بتغلبه على جاره إسبانيول بأربعة أهداف لاثنين ضمن منافسات الجولة 34، في ديربي كتالونيا.

ودائمًا ما تشهد مباراة برشلونة وإسبانيول إثارة وبعض المناوشات، كونها الديربي الأكبر لإقليم كتالونيا.

وتجمد رصيد إسبانيول بعد هذه الخسارة عند 31 نقطة في موقف حرج بالمركز التاسع عشر، ما أثار غضب جماهير أصحاب الأرض وأفسدت احتفالات لاعبي البارسا.

ولم يحظ برشلونة سوى بوقت قليل للاحتفال إذ اضطر الزوار للهروب من الملعب سريعا بعد صفارة النهاية عقب اقتحام العديد من مشجعي إسبانيول أرض الملعب، بعد استيائه من احتفالات الباسا في الوقت الذي تنتظر فيه جماهير إسبانيول اقتراب فريقها من الهبوط.

وفي الممر المؤدي إلى غرفة خلع الملابس دخلت الجماهير واشتبكت مع لاعبي برشلونة خاصة سيرجيو بوسكيتس قائد الفريق، وتعرض عدد من لاعبي البارسا للضرب.