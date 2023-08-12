مباراة النصر والهلال.. علي البليهي يمازح كريستيانو رونالدو (فيديو)

ويلتقي النصر مع نظيره الهلال، على أرضية استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في نهائي البطولة العربية.

كان الهلال السعودي نجح في حجز مقعده في النهائي من البطولة العربية بعدما فاز على الشباب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيما حسم النصر تأهله للدور النهائي من بطولة كأس الملك سلمان بعدما تخطى عقبة الشرطة بهدف نظيف.

ويعد لقاء اليوم أول نهائي بين الفريقين في تاريخ البطولة العربية للأندية، بينما تقابلا بالنهائيات في 8 مناسبات مختلفة من قبل، نجح خلالها الزعيم في التفوق في 5 مرات، بينما خطف العالمي الفوز في 3 مرات.

تعود آخر مواجهة جمعتهما على مستوى البطولات العربية إلى دور المجموعات من بطولة النخبة العربية للأندية عام 2001، وانتهت بالتعادل 1-1.