نادٍ برتغالي يرغب في ضم رونالدو

وقال عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إن هناك فريقا برتغاليا يرغب بقوة في التوقيع مع كريستيانو رونالدو، خلال الموسم المقبل.

ولم يُفصح متعب عبدالله عن اسم النادي، لكنه قال إن الصفقة قد تتم إذا أراد رونالدو ذلك.

وانضم رونالدو إلى صفوف النصر، في يناير 2023، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما فسخ عقده معه بالتراضي.

ويمتد عقد كريستيانو رونالد مع النصر حتى عام 2025.