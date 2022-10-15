ركلات الترجيح تصعد بالوحدات إلى نصف نهائي كأس الأردن على حساب الفيصلي

صعد نادي الوحدات للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن، بعد فوزه على غريمه الفيصلي بركلات الترجيح، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبدالله الثاني في منطقة القويسمة في عمان.

وسجل الفيصلي مجدي العطار في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لكن الفلسطيني شهاب القنبر سجل هدف التعادل سريعًا للوحدات.

واحتكم الفريقان للركلات الترجيحية التي حسمها الوحدات بعد تصدي حارسه عبدالله الفاخوري لثلاث ركلات.

وأقيمت المباراة دون حضور جماهيري بقرار اتحاد الكرة للمشاحنات بين جماهير الفريقين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأهل الوحدات بفوزه على الحصن بنتيجة 5-0 في دور الـ32 ثم تغلب على السرحان بنتيجة 4-0 في دور الستة عشر.

وتقابل الفريقان في نصف نهائي كأس الأردن في الموسم الماضي، وفاز الفيصلي بنتيجة 3-1.