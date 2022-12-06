أهداف مباراة البرتغال وسويسرا (فيديو)

وعاد راموس ليسجل مجددًا مانحًا منتخب بلاده الهدف الثالث، ثم سجل جوريرو الهدف الرابع ليضمن إلى حد كبير تأهل البرتغال لمواجهة المغرب في نصف النهائي.

وقلص أكانغي الفارق لمنتخب سويسرا بتسجيل الهدل الأول لمنتخب بلاده لتصبح النتيحة 4/1.

ونجح المتألق راموس في تسجيل أول هاتريك في مونديال قطر 2022 بتسجيل الهدف الثالث له والخامس لمنتخب البرتغال في المباراة.

ونال لياو نصيبه من الأهداف حينما سجل الهدف السادس لمنتخب بلاده في مباراة كبيرة للغاية قدمها رجال المدرب سانتوس في ربع النهائي.

وتأهل منتخب البرتغال إلى ثُمن النهائي في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بعد فوزه على غانا بنتيجة 3-2 ثم التغلب على أوروغواي بنتيجة 2-0 ثم خسر أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 1-2.

وصعد منتخب سويسرا في وصافة المجموعة السابعة بالفوز على الكاميرون بنتيجة 1-0 والخسارة أمام البرازيل بنفس النتيجة، ثم الفوز على صربيا بنتيجة 3-2.