ترتيب الدوري السعودي: النصر يفقد نقطتين في سباق الصدارة بالتعادل أمام الفيحاء

واستحوذ النصر على الكرة في بداية المباراة، وبغض النظر عن محاولة مبكرة بدا الفريق تائها في ظل إحكام الفيحاء الرقابة على هجوم ضيفه مع الاعتماد على هجمات مرتدة خطيرة.

وسدد ألكسندر ترايكوفسكي كرة في شباك النصر في الدقيقة 21؛ لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وكاد ألفارو جونزاليز أن يكلف النصر الكثير عندما أخطأ في تمرير الكرة إلى عبد الله العمري لتصل إلى باولينيو، لكن لاعب الفيحاء سددها سيئة خارج المرمى.

واستفاق النصر وأرسل سلطان الغنام تمريرة عرضية حوّلها أيمن يحيي بضربة رأس لتمر بجوار مرمى ستويكوفيتش بقليل في الدقيقة 29.

وهيأ تاليسكا كرة إلى عبد الله الخيبري لكن ستويكوفيتش أبعد تسديدته إلى ركنية.

ونجا تاليسكا من الطرد عندما انطلق إلى داخل منطقة الفيحاء وادعى السقوط بدون تدخل لكن الحكم تجاهل الأمر رغم حصول المهاجم البرازيلي على إنذار في وقت سابق.

وظهرت علامات الاستياء على كريستيانو رونالدو أثناء خروجه من الملعب؛ إذ لم يقدم ما يذكر في شوط أول متواضع.

وزاد النصر من ضغطه في الشوط الثاني وراوغ عبد الرحمن الغريب أحد لاعبي الفيحاء داخل منطقة الجزاء لكنه فضل التمرير بالعرض بدلا من التسديد في المرمى.

وسدد رونالدو كرة في يد ستويكوفيتش الذي قام بتقبيل الكرة في الدقيقة 68.

وبدا أن ستويكوفيتش ألقى بتعويذة على الكرة حيث سدد قائد البرتغال كرتين فوق العارضة في غضون ست دقائق.

ففي المرة الأولى مرت ركلة حرة من رونالدو فوق المرمى، ثم أطاح بكرة هيأها له تاليسكا خارج الملعب في الدقيقة 78.

ونجا الفيحاء من لدغة تاليسكا عندما سدد اللاعب البرازيلي كرة في الشباك لكن الحكم المساعد أشار إلى وجود تسلل صحيح قبل عشر دقائق من النهاية.

وكان النيجيري أنطوني نواكيمي قريبا من خطف النقاط الثلاث للفيحاء من الفرصة الوحيدة للفريق في الشوط الثاني لكنه وضع الكرة بضربة رأس في يد الحارس نواف العقيدي.

ويملك النصر 53 نقطة في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر الذي يواجه الوحدة.

ويتقدم النصر بثلاث نقاط على الشباب الذي يحل ضيفا على الخليج، يوم الثلاثاء.

ولن تكون النتيجة مرضية لرودي غارسيا مدرب النصر قبل مواجهة الهلال، الأسبوع المقبل، في مباراة ربما تحدد شكل المنافسة على اللقب.

وحصد الفيحاء نقطة ثمينة في صراع النجاة من الهبوط ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز 11 متفوقا بثماني نقاط على الخليج صاحب المركز قبل الأخير، قبل سبع جولات من النهاية.

وقفز أبها إلى المركز التاسع برصيد 27 نقطة بفضل انتصاره 3-2 على ضيفه الباطن الذي بقي في المركز الأخير وله 12 نقطة وتعقد موقفه في البطولة.

وواصل التعاون نتائجه المتواضعة واكتفى بالتعادل الثالث على التوالي حيث سجل هدفا قرب النهاية ليتعادل 1-1 مع ضيفه الاتفاق.

وحصد التعاون ثلاث نقاط في آخر أربع مباريات ليصبح رصيده 37 نقطة في المركز الخامس.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 24 نقطة في المركز 12.