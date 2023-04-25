لتجديد الإستاد... برشلونة يقترب من إبرام "صفقة تمويل" بقيمة 1.6 مليار دولار

وقال برشلونة في بيان رسمي إن النادي وقع اتفاقا مع 20 مستثمرا، من بينهم جولدمان ساكس وجيه.بي.مورجان.

ومن المقرر أن يسدد النادي الإسباني الأموال للمستثمرين على دفعات تدريجية عقب خمس وسبع وتسع سنوات و20 و24 عاما في إطار مرن بما في ذلك فترة سماح.

وهذا يعني أن برشلونة سينتهي من سداد الديون قبل ستة أعوام مما تم الاتفاق عليه سابقا، بعد إعادة التفاوض بشأن ما كان في البداية صفقة تمتد 35 عاما تمت الموافقة عليها في استفتاء لأعضاء النادي في عام 2021.

وقال برشلونة في بيانه: "سيبدأ النادي في سداد التكلفة بمجرد الانتهاء من العمل في الملعب، باستخدام الدخل الناتج عن إستاد سبوتيفاي كامب نو، الذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 247 مليون يورو".

وأضاف النادي أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لإعطاء مزيد من التفاصيل بشأن صفقة التمويل في الأيام المقبلة.