لتجديد الإستاد... برشلونة يقترب من إبرام "صفقة تمويل" بقيمة 1.6 مليار دولار
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه وضع اللمسات الأخيرة لصفقة تمويل بقيمة 1.45 مليار يورو (1.6 مليار دولار) ستمكن النادي من تجديد ملعب كامب نو الشهير الذي عفا عليه الزمن والمنطقة المحيطة به بعد إعادة التفاوض على الشروط المبدئية.
وقال برشلونة في بيان رسمي إن النادي وقع اتفاقا مع 20 مستثمرا، من بينهم جولدمان ساكس وجيه.بي.مورجان.
ومن المقرر أن يسدد النادي الإسباني الأموال للمستثمرين على دفعات تدريجية عقب خمس وسبع وتسع سنوات و20 و24 عاما في إطار مرن بما في ذلك فترة سماح.
وهذا يعني أن برشلونة سينتهي من سداد الديون قبل ستة أعوام مما تم الاتفاق عليه سابقا، بعد إعادة التفاوض بشأن ما كان في البداية صفقة تمتد 35 عاما تمت الموافقة عليها في استفتاء لأعضاء النادي في عام 2021.
وقال برشلونة في بيانه: "سيبدأ النادي في سداد التكلفة بمجرد الانتهاء من العمل في الملعب، باستخدام الدخل الناتج عن إستاد سبوتيفاي كامب نو، الذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 247 مليون يورو".
وأضاف النادي أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لإعطاء مزيد من التفاصيل بشأن صفقة التمويل في الأيام المقبلة.
ويأتي هذا الإعلان بعد 24 يوما من انقضاء الموعد النهائي السابق للتوصل إلى اتفاق وهو 31 مارس آذار، وقال النادي في ذلك الوقت إن المفاوضات لا تزال جارية.
وقالت وكالة التصنيف كرول بوند في تقارير نُشرت على موقعها على الإنترنت إن الهيكل الأولي للديون قد تم تعديله منذ ذلك الحين.
كما قالت الوكالة إن الهيكل المعدل تضمن إعادة تمويل إضافي ومخاطر أسعار الفائدة. ونتيجة لذلك، خفضت تصنيف خطة التمويل، ما يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين.
وفي وقت لاحق، قالت وكالة كرول بوند إنها حولت تصنيفها الأولي إلى غير منشور من منشور بناء على طلب النادي.
وكامب نو هو أكبر ملعب كرة قدم في أوروبا ورابع أكبر ملعب في العالم من حيث السعة حيث يضم 99354 مقعدا.
لكن برشلونة قال إنه لم يعد يقدم للجماهير خبرة متكاملة ليوم المباراة.