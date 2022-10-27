تين هاغ: على رونالدو إقناعي بقدراته داخل الملعب وليس خارجه

طالب إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي لاعبه كريستيانو رونالدو بإقناعه بقدراته داخل الملعب وليس خارجه.

وعاد رونالدو إلى التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد، في مواجهة شيريف تيراسبول، التي تقام اليوم الخميس بالدوري الأوروبي.

وقال تين هاغ في تصريحات تلفزيونية قبيل انطلاق المباراة: "ليس عليه إقناعي بضرورة مشاركته خارج الملعب بل يجب عليه إقناعي بقدراته داخل الملعب".

وعن دخوله للفريق اليوم أوضح: "هو يمثل جزءا مهما من القائمة لدينا، وعليه لعب دور في كل المسابقات".

وأضاف: نحتاج إلى الأهداف والفوز ونريد أن نتصدر المجموعة".