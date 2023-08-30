الدوري السعودي: النصر يكتسح الشباب.. والأهلي يُسقط الطائي

وبعد بداية قوية شهدت تسديدة رائعة للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة العاشرة تصدى لها الحارس ببراعة، وضع رونالدو النصر في المقدمة عند الدقيقة 12 من ركلة جزاء.

ونفذ النجم البرتغالي ركلة الجزاء ببراعة، حيث وضع الحارس في زاوية والكرة في الأخرى.

واعتقد رونالدو أنه ضاعف الغلة بضربة رأس رائعة في الدقيقة 18، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب وجود مخالفة ضد مدافع قبل التسجيل.

وأضاف رونالدو الهدف الشخصي الثاني من ركلة جزاء أخرى حصل عليها بنفسه في الدقيقة 37.

وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث من مسافة قريبة في الدقيقة 41.

وأهدر عبد الرحمن غريب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 63 بعدما اصطدمت الكرة في إطار المرمى.

وأكمل سلطان الغنام رباعية النصر في الدقيقة 80 من مسافة قريبة، بعد أن تابع كرة مرتدة من إطار المرمى.

ورفع النصر رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس، بينما زادت معاناة الشباب المتعثر الذي تشعر جماهيره بالاستياء لعدم إبرام صفقات قوية هذا الصيف، ولرحيل المدافع الدولي حسان تمبكتي إلى الهلال، ما انعكس على النتائج السلبية في بداية الموسم.