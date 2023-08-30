الدوري السعودي: النصر يكتسح الشباب.. والأهلي يُسقط الطائي
هز رياض محرز وفرانك كيسي الشباك ليفوز الأهلي 2-صفر على عشرة لاعبين من الطائي، ويزاحم الاتحاد حامل اللقب وصاحب الصدارة بالعلامة الكاملة، بينما سجل كريستيانو رونالدو ثنائية ليعمق النصر جراح الشباب بالفوز عليه 4-صفر، في مباراة ركلات الجزاء.
وبعد بداية قوية شهدت تسديدة رائعة للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة العاشرة تصدى لها الحارس ببراعة، وضع رونالدو النصر في المقدمة عند الدقيقة 12 من ركلة جزاء.
ونفذ النجم البرتغالي ركلة الجزاء ببراعة، حيث وضع الحارس في زاوية والكرة في الأخرى.
واعتقد رونالدو أنه ضاعف الغلة بضربة رأس رائعة في الدقيقة 18، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب وجود مخالفة ضد مدافع قبل التسجيل.
وأضاف رونالدو الهدف الشخصي الثاني من ركلة جزاء أخرى حصل عليها بنفسه في الدقيقة 37.
وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث من مسافة قريبة في الدقيقة 41.
وأهدر عبد الرحمن غريب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 63 بعدما اصطدمت الكرة في إطار المرمى.
وأكمل سلطان الغنام رباعية النصر في الدقيقة 80 من مسافة قريبة، بعد أن تابع كرة مرتدة من إطار المرمى.
ورفع النصر رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس، بينما زادت معاناة الشباب المتعثر الذي تشعر جماهيره بالاستياء لعدم إبرام صفقات قوية هذا الصيف، ولرحيل المدافع الدولي حسان تمبكتي إلى الهلال، ما انعكس على النتائج السلبية في بداية الموسم.
الأهلي يزاحم الاتحاد على الصدارة
في المباراة الثانية، هز رياض محرز وفرانك كيسي الشباك، ليفوز الأهلي 2-صفر على عشرة لاعبين من الطائي، ويزاحم الاتحاد حامل اللقب وصاحب الصدارة بالعلامة الكاملة.
ولعب الطائي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35، بعد طرد ألفا سيميدو بسبب تدخل عنيف على منافس.
واستغل فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله الفرصة، ليضعه محرز في المقدمة في الدقيقة 39، بعد تمريرة عرضية من الفرنسي آلان سانت-ماكسيمين.
وضاعف فرانك كيسي النتيجة للأهلي بتسديدة قوية عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 59.
ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات، وهو نفس رصيد الاتحاد المتصدر.
* كاسترو البطل والشرير
وفي وقت سابق، عوض ماتيوس كاسترو إهداره لركلة جزاء وسجل هدفا قرب نهاية الشوط الأول، ليقود التعاون للفوز 1-صفر على مضيفه الأخدود.
ورفع التعاون رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات، بينما تجمد رصيد الأخدود، الصاعد حديثا لدوري الأضواء، عند نقطة واحدة.
ويتصدر الاتحاد، حامل اللقب، المسابقة وله 12 نقطة بالعلامة الكاملة، بعد الفوز 3-صفر على الوحدة، أمس الاثنين.