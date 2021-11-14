على غرار ألابا.. ريال مدريد يخطط للتعاقد مع فرانك كيسي

واصل ريال مدريد مراقبة وضع الإيفواري فرانك كيسي لاعب ميلان ومحاولة إزالة العقبات في طريقه للتعاقد معه خاصة وأن عقده مع النادي الإيطالي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل ويرفض تجديده.

ووفقًا لصحيفة ”كورييري ديلو سبورت“ الإيطالية فإن ميلان لن يكون قادرا على تجديد عقد الدولي الإيفواري رغم عرضه السخي للإبقاء على اللاعب لكنه يرفض التجديد ويريد رحيله مجانا في ظل اهتمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

ونضج كيسي في ميلان لدرجة أنه في سن 24، بلغت قيمته السوقية 55 مليون يورو في التقييم الذي أجراه موقع ”ترانسفيرماركت“ المتخصص في انتقالات اللاعبين.

ويتناسب كيسي تمامًا مع ما يريده قادة ريال مدريد في التعاقد مع منافس للبرازيلي كاسيميرو، على الرغم من أن الإيفواري يتمتع بخصائص مختلفة وسينضم مجانا.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع الألماني أنطونيو روديغر بنفس الطريقة التي تم بها التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا الصيف الماضي مجانا بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ، وهو الأمر ذاته الذي جذب النادي إلى كيسي.

ولا يمكن إغفال أن الهدف الأول للنادي الملكي هو كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي سينضم مجانا أيضا في حال عدم تجديد عقده مع ناديه الباريسي.

تقرير: ويلفرد نديدي نجم ليستر سيتي على رادار ريال مدريد https://t.co/kZciyM7ZsY pic.twitter.com/5m7N4u188P — إرم سبورت (@EremSports) November 13, 2021

ولا شك أن ريال مدريد سيجد منافسة كبيرة جدًا من باريس سان جيرمان الذي كان يسعى خلف إدواردو كامافينغا لكن مع كيسي، يتمتع الآن بأفضلية حيث إن النادي الباريسي كان في وقت سابق أحد أسباب رفض اللاعب عرضًا بقيمة 6.5 مليون يورو صافيًا في الموسم لتمديد عقده الحالي مع ميلان.

ويبدو أن ريال مدريد بدأ الاهتمام بكيسي متأخرا لكن على الأقل بدأ يعرف أن بقاء اللاعب في ميلان شبه مستحيل في الفترة الحالية.

ولم يعد ريال مدريد ينفق الكثير من الأموال على التعاقدات عكس ما كان يحدث في الماضي، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي أثرت على معظم أندية العالم جراء جائحة كوفيد-19، فضلا عن تركز دخل النادي على نفقات تجديد ملعبه التاريخي سانتياغو برنابيو وتحويله إلى صرح اقتصادي ضخم يدر عليه الملايين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الليغا برصيد 27 نقطة من 12 مباراة، ويتأخر بفارق نقطة واحدة عن ريال سوسيداد الذي خاض مباراة أكثر.