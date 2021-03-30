شاهد: غوميز يتفاعل مع الهدف الأول للمنتخب السعودي في شباك فلسطين (فيديو)

تفاعل الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب نادي الهلال مع الهدف الأول الذي أحرزه المنتخب السعودي في شباك نظيره الفلسطيني خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وأحرز ياسر الشهراني هدف المنتخب السعودي الأول من رأسية قوية، ما دفع المهاجم الفرنسي غوميز للقيام والتصفيق بحرارة بعد الهدف.

ويتواجد غوميز لمشاهدة مباراة السعودية ضد فلسطين التي تقام على ملعب مرسول بارك.

شاهد تفاعل بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال مع الهدف الأول للمنتخب السعودي #السعودية_فلسطين #السعودية pic.twitter.com/pNPnRrcurB — إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2021

وحقق منتخب السعودية فوزا كبيرا على نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وسجل الظهير الأيسر ياسر الشهراني الهدف الأول بضربة رأس بعد سقوط الكرة من يد توفيق علي حارس منتخب فلسطين بعد تمريرة عرضية من فهد المولد في الدقيقة 37.

وضاعف المولد النتيجة بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء ردت من يد الحارس ليتابعها في الشباك قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وأحرز الشهري ثنائية في غضون ست دقائق من الشوط الثاني عندما تلقى تمريرة بينية من سلطان الغنام انفرد على إثرها بالحارس الفلسطيني ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 52، قبل أن يجعل النتيجة 4-صفر للسعودية في الدقيقة 58.

وأحرز القائد سالم الدوسري الهدف الخامس قبل النهاية بدقيقتين من ركلة جزاء.

بخماسية نظيفه #منتخبنا_الوطني يعتلي صدارة مجموعته 💚👏 🎥 ـــ شاهد أهداف المباراة 👇 pic.twitter.com/BhuSk09Vz7 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 30, 2021

واستأنف الفريقان مشوار التصفيات للمرة الأولى منذ نوفمبر 2019، لتتصدر السعودية، بطلة آسيا ثلاث مرات، المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقة بفارق نقطتين على أوزبكستان بعد خوض كل منهما خمس مباريات.

ويأتي منتخب فلسطين في المركز الخامس والأخير بأربع نقاط من ست مباريات، بينما تحتل سنغافورة المركز الثالث بسبع نقاط من خمس مباريات، متقدمة بفارق نقطتين عن اليمن في المركز الرابع.

وسيستكمل المنتخب السعودي مشواره بالتصفيات على أرضه، حيث سيستضيف ثلاث مباريات أخرى في يونيو المقبل.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، مع أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.