ليبيا تطالب الكاف بالتحقيق في واقعة "تخدير متعمد" لفريق الأخضر في تنزانيا

طالب وزير الرياضة، بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالشفيع الجويفي، اليوم الأحد، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتحقيق في واقعة تخدير فريق الأخضر الليبي في تنزانيا.

وأعرب الوزير في بيان عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لما تعرضت له بعثة النادي الأخضر من عراقيل وتعرضها إلى “تخدير متعمد”، مطالبًا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بفتح تحقيق بالواقعة في أسرع وقت ممكن.

وقال الجويفي: "تدين وتستنكر وزارة الرياضـة بأشـد الـعبارات مـا تعرضت لـه بـعـثـة نادي الأخضر الرياضي مـن عراقيل عديدة مـن قبل نادي عزام التنزاني بعدم توفير وسائل التنقل وعدم توفير ملاعب التدريب مجانًا وعدم معاملة نادي الأخضر بالمثل كما في مباراة الذهاب في ليبيا".

وأضافت الوزارة: "لم يقتصر الأمر على هـذا الحد، حيث تعرضت بعثة الفريق إلى حالات إغماء ودوار وفقدان للتوازن بعد تناول وجبات العـشاء، نقلوا على إثرها إلى المستشفى ومكثوا فيه حتى وقت متأخر، وبعد ظهور نتائج الفحوصات الطبيـة تبين أنهـم استنشقوا مـادة مخدرة "بنزوديازيبين"، والتـي تفقد الجسم توازنه وتسبب حالات الإغماء والدوار، وذلك وفق التقرير المعتمد من المستشفى".

بدوره، أجرى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اتصالًا هاتفيًا ببعثة نادي الأخضر بدولة تنزانيا اِطْمَأَنّ خلاله على صحة وسلامة لاعبي الفريق وجميع أفراد البعثة عقب الحادثة التي تعرضوا لها ليلة البارحة وأدت إلى نقل عدد منهم إلى المستشفى.

وطالب رئيس مجلس النواب، وفق موقع مجلس النواب الليبي، اتحاد كرة القدم في بلاده بمتابعة التحقيقات في هذه الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة البعثة في المقام الأول وتحفظ حق ليبيا وممثلها في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

من جانبها، حمّلت وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة لوزارة الرياضة بجمهورية تنزانيا جراء ما تعرضت له بعثة فريق نادي الأخضر الرياضي.

كما طالبت الوزارة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بفتح تحقيق بالواقعة وفي أسرع وقت ممكن وتحمل المسؤولية كاملة ومعرفة مرتكبي ما وصفته بـ "الجريمة" التي لا تمت للرياضة بصلة؛ لافتة إلى أن ما يهمها هـو سلامة بعـثة نادي الأخضر الرياضي ممثل دولة ليبيا في البطولة الأفريقية.

وكانت إدارة نادي الأخضر أعلنت عن تعرض بعثتها إلى "تخدير متعمد" مما تسبب في نقل أفرادها إلى المستشفى في تنزانيا.

وطالبت إدارة نادي الأخضر وزير الرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم بتحمل مسؤولياتهم والتدخل في مواجهة ما تتعرض له بعثة الفريق من عراقيل في تنزانيا.

وكان مفترضًا أن يلتقي فريق الأخضر نظيره التنزاني عزام، اليوم الأحد، في تنزانيا بأريحية كبيرة للعودة ببطاقة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بعدما حسم نتيجة لقاء الذهاب على ملعب شهداء بنينا بثلاثية نظيفة.

وفي خبر عاجل أوردته منصة "فواصل" الإخبارية الليبية، فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أكد إقامة مباراة فريقي الأخضر وعزام التنزاني ضمن إياب الدور الثاني من كأس الكونفدرالية، في موعدها المقرر اليوم عند الساعة الـ 6:00 مساء بتوقيت ليبيا، رافضًا طلب الاتحاد الليبي للعبة بتأجيل المباراة لـ48 ساعة بسبب ما تعرضت له بعثة فريق الأخضر من تسمم غذائي.