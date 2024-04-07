نتائج راسلمينيا 40: ذا روك يعود بعد غياب ويهزم رودز وسيث رولينز (فيديو)

شهدت منافسات الليلة الأولى لعرض "راسلمينيا 40"، الحدث الأضخم في عالم مصارعة المحترفين، الذي أقيم فجر الأحد، أحداثا ونزالات مثيرة للغاية؛ إذ عاد دواين جونسون "ذا روك" لحلبات المنافسة بعد غياب 8 سنوات.

وراسلمينيا هو عرض مصارعة محترفة يقام سنويًا من قِبل WWE. وأُقيم للمرة الأولى عام 1985، وتم إقامته منذ ذلك الحين 39 مرة كان آخرها العرض في لوس أنجلوس في 1–2 إبريل 2023.

ويعد عرض راسلمينيا أحد أبرز عروض المصارعة المحترفة، والعرض الرئيس والأهم من عروض شركة WWE.