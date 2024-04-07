نتائج راسلمينيا 40: ذا روك يعود بعد غياب ويهزم رودز وسيث رولينز (فيديو)
شهدت منافسات الليلة الأولى لعرض "راسلمينيا 40"، الحدث الأضخم في عالم مصارعة المحترفين، الذي أقيم فجر الأحد، أحداثا ونزالات مثيرة للغاية؛ إذ عاد دواين جونسون "ذا روك" لحلبات المنافسة بعد غياب 8 سنوات.
وراسلمينيا هو عرض مصارعة محترفة يقام سنويًا من قِبل WWE. وأُقيم للمرة الأولى عام 1985، وتم إقامته منذ ذلك الحين 39 مرة كان آخرها العرض في لوس أنجلوس في 1–2 إبريل 2023.
ويعد عرض راسلمينيا أحد أبرز عروض المصارعة المحترفة، والعرض الرئيس والأهم من عروض شركة WWE.
وشهد الحدث الرئيس لليلة الأولى "ذا روك" يتنافس بشكل كامل في اتحاد WWE للمرة الأولى منذ فترة طويلة، حيث تعاون مع رومان رينز لهزيمة كودي رودز وسيث رولينز. بسبب فوز ذا روك ورينز، فإن دفاع الأخير عن بطولة اليونيفرسال ضد رودز، الحدث الرئيس لليلة الثانية، الذي سيقام فجر الإثنين، سيكون مسموحا به أي شيء؛ ما يعني الكثير من الأسلحة والتدخلات.
كما احتفظت ريا ريبلي ببطولة العالم للسيدات في الليلة الأولى أمام النجمة الكبيرة الأخرى بيكي لينش، بينما خسر البطل القياسي للوزن المتوسط غونتر لقبه لصالح سامي زين.
كما شهدت الليلة الأولى مباراة سلالم بستة فرق على لقب الزوجي بلا منازع، وتواجه الأخوان جيمي وجاي أوسو وجهاً لوجه في مباراة كانت تحدث منذ سنوات.
وفي الليلة الثانية، سيدافع رولينز عن لقبه العالمي ضد درو ماكنتاير، وسيتواجد لوغان بول في مواجهة ضد راندي أورتن وكيفن أوينز.