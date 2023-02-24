بعد فشله في التسجيل للمباراة العاشرة على التوالي: إندريك "لاعب ريال مدريد القادم" ينهار باكيًا

وأعلن ريال مدريد تعاقده مع النجم الشاب مقابل حوالي 51 مليون جنيه إسترليني تشمل المتغيرات، لكنه لن يصبح لاعبًا في الفريق الإسباني رسميًا سوى، في العام 2024، حين يبلغ من العمر 18 سنة، وهي نفس السياسة التي اتبعها الفريق الملكي حين تعاقد مع فينيسيوس جونيور من فلامينغو.

وتم تصعيد إندريك للفريق الأول لبالميراس، وسجل 3 أهداف في 7 مباريات، السنة الماضية، لكنه، في العام 2023، فشل في التسجيل في 10 مباريات على التوالي.

وشارك المهاجم الشاب أساسيًا برفقة بالميراس خلال الفوز على براغانتينو 2-0 وتم استبداله في الدقيقة 60 من المباراة، وبعد جلوسه في دكة البدلاء انهار باكيًا وأخفى وجهه بقميص التدريب.