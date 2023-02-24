بعد فشله في التسجيل للمباراة العاشرة على التوالي: إندريك "لاعب ريال مدريد القادم" ينهار باكيًا
انهار البرازيلي الشاب إندريك البالغ من العمر 16 عامًا والذي تعاقد معه ريال مدريد باكيًا بعد فشله في التسجيل برفقة فريقه بالميراس للمباراة العاشرة على التوالي.
وأعلن ريال مدريد تعاقده مع النجم الشاب مقابل حوالي 51 مليون جنيه إسترليني تشمل المتغيرات، لكنه لن يصبح لاعبًا في الفريق الإسباني رسميًا سوى، في العام 2024، حين يبلغ من العمر 18 سنة، وهي نفس السياسة التي اتبعها الفريق الملكي حين تعاقد مع فينيسيوس جونيور من فلامينغو.
وتم تصعيد إندريك للفريق الأول لبالميراس، وسجل 3 أهداف في 7 مباريات، السنة الماضية، لكنه، في العام 2023، فشل في التسجيل في 10 مباريات على التوالي.
وشارك المهاجم الشاب أساسيًا برفقة بالميراس خلال الفوز على براغانتينو 2-0 وتم استبداله في الدقيقة 60 من المباراة، وبعد جلوسه في دكة البدلاء انهار باكيًا وأخفى وجهه بقميص التدريب.
وقال آبيل فيريرا مدرب بالميراس: "نعم صحيح، أخفى وجهه لكونه كان يبكي، لست والده لكن كان علي عناقه".
وأضاف مدرب الفريق البرازيلي: "يجب أن يبقى هادئًا، لا أحد يحب النقد، هناك ضغط كبير عليه ليسجل 5 أو 6 أهداف وهو يحاول التعامل مع ذلك بنفسه، وسيأتي الهدف في الوقت المناسب، وفقط عليه أن يكون هادئًا ويستمر في الابتسام".
ولفت إندريك اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى من بينها ريال مدريد، وبرشلونة، منذ كان لاعبًا في الفئات الصغرى لفريق بالميراس، وسجل برفقة فريق الشباب 165 هدفًا في 169 مباراة، كما لعب برفقة المنتخب البرازيلي تحت 16 سنة، وأصبح أصغر لاعب يلعب في الفريق الأول لبالميراس عن عمر يبلغ 16 سنة و16 يومًا.