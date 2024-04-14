طالبه بالصمت.. ديوكوفيتش ينفعل على مشجع خلال الخسارة أمام كاسبر رود (فيديو)
فقد نوفاك ديوكوفيتش أعصابه وطلب من متفرج "صاخب" أن "يصمت" خلال خسارته أمام كاسبر رود في نصف نهائي مونت كارلو ماسترز.
وخرج ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا الغاضب بشكل واضح من البطولة بعد خسارته 6/4 و1/6 و6/4 أمام رود المصنف العاشر أمس السبت، مع استمرار معاناته في عام 2024.
وهذا فوز رود الأول على ديوكوفيتش الفائز بلقب غراند سلام 24 مرة في محاولاته الست.
وأظهر مقطع فيديو ديوكوفيتش وهو يستدير نحو أحد المتفرجين ويطلق سلسلة من الشتائم، ويبدو أنه غاضب من الضجيج الصادر من المدرجات.
وبعد أن أهدر ضربة أمامية بسيطة بينما كان متأخرًا 3/4، وقف ديوكوفيتش، الذي كان على أعتاب انتكاسة أخرى، قبل أن يركز انتباهه على المشجع "المشاكس".
وقال ديوكوفيتش للمشجع: "هل تصمت؟".
ويبدو أن مقطع فيديو على موقع يوتيوب أظهر طرد المتفرج من المكان.
وعانى ديوكوفيتش في المراحل الأولى من المباراة وخسر اثنتين من أول ثلاث مباريات إرسالية له، وفاز رود بالمجموعة الأولى بطريقة حاسمة.
لكن اللاعب البالغ من العمر 36 عاما رد بطريقة رائعة وفاز بالمجموعة الثانية ليحسم المواجهة ويجهز المجموعة الحاسمة المثيرة.
لكن ديوكوفيتش ارتكب خطأ مزدوجا في نقطة المباراة التي منحها رود ليعرض نفسه للخسارة.
وقرر ديوكوفيتش أواخر الشهر الماضي، إنهاء شراكته الناجحة مع المدرب الكرواتي جوران إيفانيسيفيتش قبل وقت قصير من بدء موسم الملاعب الرملية.
وانضم إيفانيسيفيتش، الذي فاز بلقب الفردي في ويمبلدون عام 2001 بعد حصوله على المركز الثاني في أعوام 1992 و1994 و1998، إلى فريق ديوكوفيتش في 2019 وساعد ديوكوفيتش (36 عاما) على الفوز بتسعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.