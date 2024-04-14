طالبه بالصمت.. ديوكوفيتش ينفعل على مشجع خلال الخسارة أمام كاسبر رود (فيديو)

فقد نوفاك ديوكوفيتش أعصابه وطلب من متفرج "صاخب" أن "يصمت" خلال خسارته أمام كاسبر رود في نصف نهائي مونت كارلو ماسترز.

وخرج ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا الغاضب بشكل واضح من البطولة بعد خسارته 6/4 و1/6 و6/4 أمام رود المصنف العاشر أمس السبت، مع استمرار معاناته في عام 2024.

وهذا فوز رود الأول على ديوكوفيتش الفائز بلقب غراند سلام 24 مرة في محاولاته الست.

وأظهر مقطع فيديو ديوكوفيتش وهو يستدير نحو أحد المتفرجين ويطلق سلسلة من الشتائم، ويبدو أنه غاضب من الضجيج الصادر من المدرجات.