من هي حصة العيسى لاعبة النصر صاحبة أول سوبر هاتريك في دوري الممتاز السعودي للسيدات؟
كتبت اللاعبة حصة العيسى التاريخ وأحرزت أول "سوبر هاتريك" في تاريخ الدوري السعودي للسيدات، في فوز النصر على سما 18/0.
ودشن نادي النصر الافتتاحية التاريخية للدوري السعودي للسيدات، بالفوز على سما 18/0 في أول مباراة نسائية رسمية سعودية في التاريخ.
من هي حصة العيسى؟
حصة العيسى لاعبة كرة قدم بحرينية، بدأت مشوارها مع نادي الرفاع، وتعاقد معها نادي النصر مع بداية الموسم.
وخاضت حصة العيسى أول تجربة احترافية مع نادي سلوى الصباح الكويتي، في 2019، وحصدت معه لقب الدوري.
كما قادت البحرينية حصة العيسى لاعبة فريق المملكة النسائي لكرة القدم فريقها للتتويج بلقب بطولة السعودية للسيدات لكرة القدم بعد أن ساهمت في تحقيق فوز كاسح على التحدي بنتيجة (7-0)، بإحرازها 5 أهداف من السباعية.
وافتتح النصر مبارياته في الدوري الممتاز للسيدات اليوم الخميس بمواجهة سما، والتي شهدت الفوز 18/0.
أحرز أهداف النصر للسيدات كل من حصة العيسى "سوبر هاتريك"، ومباركة الصيعري "هاتريك"، ومنيرة الحمدان: "هاتريك"، وغادة حمادي "هاتريك"، وغدير عبدالواحد "هاتريك".
وأحرز كل من الثلاثي سامية العوني، وأسيل أحمد، أياسمين الجريفاني هدفًا واحدًا لكل لاعبة.
وتضم النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 8 أندية هي النصر والهلال واليمامة والاتحاد وشعلة الشرقية والشباب وسما والأهلي.
ويلعب الدوري السعودي الممتاز للسيدات بنظام الذهاب والإياب، بإجمالي (56 مباراة).