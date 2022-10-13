من هي حصة العيسى لاعبة النصر صاحبة أول سوبر هاتريك في دوري الممتاز السعودي للسيدات؟

كتبت اللاعبة حصة العيسى التاريخ وأحرزت أول "سوبر هاتريك" في تاريخ الدوري السعودي للسيدات، في فوز النصر على سما 18/0.

ودشن نادي النصر الافتتاحية التاريخية للدوري السعودي للسيدات، بالفوز على سما 18/0 في أول مباراة نسائية رسمية سعودية في التاريخ.

من هي حصة العيسى؟

حصة العيسى لاعبة كرة قدم بحرينية، بدأت مشوارها مع نادي الرفاع، وتعاقد معها نادي النصر مع بداية الموسم.

وخاضت حصة العيسى أول تجربة احترافية مع نادي سلوى الصباح الكويتي، في 2019، وحصدت معه لقب الدوري.

كما قادت البحرينية حصة العيسى لاعبة فريق المملكة النسائي لكرة القدم فريقها للتتويج بلقب بطولة السعودية للسيدات لكرة القدم بعد أن ساهمت في تحقيق فوز كاسح على التحدي بنتيجة (7-0)، بإحرازها 5 أهداف من السباعية.