عقاب فوري للاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك (فيديو)

وحسم الزمالك مباراة قمة الدوري المصري لكرة القدم لمصلحته، بعد فوزه على الأهلي 2-1، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للمسابقة.

تقدم الزمالك عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 44، قبل أن يدرك أحمد عبد القادر التعادل للأهلي في الدقيقة 73، وفي الدقيقة 86 عاد الجزيري ليسجل الهدف الثاني له وللزمالك.

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف فقط خلف الأهلي صاحب المركز التاسع.

وعقب المباراة قرر كولر خوض لاعبي الأهلي تدريبات بدنية داخل ستاد القاهرة، حيث تدرب الأساسيون ولاعبو الاحتياطي.

ولم يكتف كولر بهذا الإجراء، بل اصطحب المدرب السويسري لاعبي فريقه لاستاد مختار التتش، لعقد محاضرة معهم، وبخهم خلالها على الخسارة من الزمالك.