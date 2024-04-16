عقاب فوري للاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك (فيديو)
عاقب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي فريقه بشكل فوري، عقب الخسارة أمام الزمالك، بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الاثنين في الدوري المصري.
وحسم الزمالك مباراة قمة الدوري المصري لكرة القدم لمصلحته، بعد فوزه على الأهلي 2-1، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للمسابقة.
تقدم الزمالك عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 44، قبل أن يدرك أحمد عبد القادر التعادل للأهلي في الدقيقة 73، وفي الدقيقة 86 عاد الجزيري ليسجل الهدف الثاني له وللزمالك.
ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف فقط خلف الأهلي صاحب المركز التاسع.
وعقب المباراة قرر كولر خوض لاعبي الأهلي تدريبات بدنية داخل ستاد القاهرة، حيث تدرب الأساسيون ولاعبو الاحتياطي.
ولم يكتف كولر بهذا الإجراء، بل اصطحب المدرب السويسري لاعبي فريقه لاستاد مختار التتش، لعقد محاضرة معهم، وبخهم خلالها على الخسارة من الزمالك.
يذكر أن محاولات الزمالك لمجاراة ضغط الأهلي تلقت ضربة مبكرة؛ إذ تعرض زيزو للإصابة في الدقيقة 11، ليضطر البرتغالي جوزيه غوميز مدرب الفريق لاستبداله بعد ست دقائق بالأوغندي الشاب ترافيس موتيابا في تبديل اضطراري.
ومرت الدقائق التالية من دون جديد؛ إذ لم ينجح الأهلي في استغلال غياب زيزو والتبديل الاضطراري لمنافسه، ولم يشكل خطورة كبيرة على مرمى عواد.