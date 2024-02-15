حسام حسن: رفضت أن أكون طرفا ثانيا ضد مصر

وقال حسام في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، خلال تقديمه لوسائل الإعلام مدربًا لمنتخب الفراعنة: "رفضت أن أكون طرفا ثانيا في العقد مع اتحاد الكرة لكي لا أكون ضد مصر في أي شيء".

وأضاف: " أنا تحت أمر مصر في أي وقت.. مينففعش أكون أنا وإبراهيم طرف ثاني ضد مصر".

وشدد حسن على أنه حقق أمنيته بتدريب الفراعنة، قائلا: "تدريب المنتخب المصري شرف ما بعده شرف، وسعادة الجمهور المصري بتدريبي للمنتخب تشعرني بفخر كبير، خاصة أنني كنت أتمنى تدريبه".

وتابع حسن الذي خلف البرتغالي روي فيتوريا المقال من منصبه عقب الخروج من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار: "أن تكون مدربًا وطنيًّا له معنى كبير جدًّا، وأن تعمل مع منظومة قومية وطنية وجهاز وطني على أعلى مستوى من حب الناس، وهناك دين كبير في رقبتنا هو أن نسعد الشعب المصري".

وأبدى حسن، الفائز بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات مع مصر، حزنه لوداع المنتخب المبكر للبطولة التي أقيمت في كوت ديفوار.

وقال: "حزين بسبب أداء المنتخب في البطولة الأخيرة رغم وجود لاعبين مميزين بكل المراكز".