ميسي يسجل أسرع هدف في مسيرته ضد أستراليا (فيديو)

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسرع هدف على الإطلاق في مسيرته، وذلك في المباراة الودية التي تجمع منتخب بلاده مع أستراليا على استاد وركرز في الصين.

وجاء هدف ميسي في الدقيقة 01:20 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي آخر 7 مباريات لميسي مع الأرجنتين سجل اللاعب 10 أهداف، وبالمجمل سجل ميسي 103 أهداف وصنع 54 في 175 مباراة مع الأرجنتين.