ميسي يسجل أسرع هدف في مسيرته ضد أستراليا (فيديو)
آخر 7 مباريات لميسي مع الأرجنتين سجل اللاعب 10 أهداف.
سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسرع هدف على الإطلاق في مسيرته، وذلك في المباراة الودية التي تجمع منتخب بلاده مع أستراليا على استاد وركرز في الصين.
وجاء هدف ميسي في الدقيقة 01:20 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وفي آخر 7 مباريات لميسي مع الأرجنتين سجل اللاعب 10 أهداف، وبالمجمل سجل ميسي 103 أهداف وصنع 54 في 175 مباراة مع الأرجنتين.
وبعد مواجهة أستراليا، يوم 15 يونيو، سيلعب ميسي والأرجنتين مع إندونيسيا يوم 19 يونيو.
وهذه الزيارة السابعة لميسي إلى الصين والأولى منذ العام 2017.
وكان آخر لقاء بين الأرجنتين وأستراليا في دور الـ16 بكأس العالم 2022 في قطر، حيث سجل ميسي هدفًا ليقود بلاده للفوز 2/1.