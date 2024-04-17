ديمبلي ينتقم من برشلونة مبتسمًا (فيديو)

خرج النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي الفائز الأكبر من مواجهة فريقه باريس سان جيرمان أمام ناديه السابق برشلونة الإسباني، والتي نجح في أعقابها فريق العاصمة الفرنسية في التأهل للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ملعب كامب نو بالذات (4 ـ 1).

وبعد أن سجل ذهابا في مرمى الفريق الكاتالوني، عاد ديمبيلي ليخطف الأضواء في أمسية الثلاثاء عندما سجل هدفا وتحصل على ركلة جزاء سجل منها زميله كيليان مبابي الهدف الثالث الذي كان كافيا للبي آس جي للتأهل قبل أن يضيف هدفا رابعا.

وكان ديمبيلي، اللاعب السابق لبرشلونة، الذي انتقل الصيف الماضي للفريق الباريسي عرضة للاستفزاز والشتم من قبل مشجعي برشلونة منذ وصول حافلة الفريق إلى كاتالونيا حيث هاجمته الجماهير بحدة وقسوة كما تعرض للصافرات خلال المباراة لكن يبدو أن ذلك لم يؤثر عليه قيد أنملة.