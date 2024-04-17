ديمبلي ينتقم من برشلونة مبتسمًا (فيديو)
خرج النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي الفائز الأكبر من مواجهة فريقه باريس سان جيرمان أمام ناديه السابق برشلونة الإسباني، والتي نجح في أعقابها فريق العاصمة الفرنسية في التأهل للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ملعب كامب نو بالذات (4 ـ 1).
وبعد أن سجل ذهابا في مرمى الفريق الكاتالوني، عاد ديمبيلي ليخطف الأضواء في أمسية الثلاثاء عندما سجل هدفا وتحصل على ركلة جزاء سجل منها زميله كيليان مبابي الهدف الثالث الذي كان كافيا للبي آس جي للتأهل قبل أن يضيف هدفا رابعا.
وكان ديمبيلي، اللاعب السابق لبرشلونة، الذي انتقل الصيف الماضي للفريق الباريسي عرضة للاستفزاز والشتم من قبل مشجعي برشلونة منذ وصول حافلة الفريق إلى كاتالونيا حيث هاجمته الجماهير بحدة وقسوة كما تعرض للصافرات خلال المباراة لكن يبدو أن ذلك لم يؤثر عليه قيد أنملة.
و بعدما كان برشلونة السباق في التسجيل، نجح ديمبيلي في تسجيل الهدف الأول لفريقه وتعديل الكفة (1 ـ 1) قبل أن يواصل تألقه بالحصول على ركلة جزاء.
ورد المهاجم الفرنسي على ما تعرض له قبل المباراة وأثناءها بطريقته الخاصة حيث انتقم لنفسه ولفريقه بعدما كان أفضل لاعب في المواجهة، قبل أن يغادر في الدقيقة 88 تاركا مكانه لزميله كولو مواني.
وأظهرت لقطات فيديو ديمبيلي وهو يبتسم بعد جلوسه على مقاعد البدلاء عقب خروجه في أواخر المباراة مما اعتبره كثيرون انتقاما خاصا منه تجاه مشجعي ناديه السابق.
ولعب عثمان ديمبيلي بألوان برشلونة بين 2017 و2023 قبل انتقاله الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان.