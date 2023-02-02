ترتيب دوري يلو بعد خسارة الأهلي 4-1 أمام الأخدود

سقط النادي الأهلي أمام الأخدود وتلقى خسارة ثقيلة برباعية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الخميس ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، خسر الأهلي أمام الأخدود بنتيجة (1-4)، في الجولة 19 من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى.