ترتيب دوري يلو بعد خسارة الأهلي 4-1 أمام الأخدود
سقط النادي الأهلي أمام الأخدود وتلقى خسارة ثقيلة برباعية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الخميس ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".
وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، خسر الأهلي أمام الأخدود بنتيجة (1-4)، في الجولة 19 من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى.
وعلى الرغم من الهزيمة الثقيلة، ولكن الأهلي هو من افتتح التسجيل عن طريق باستوس هدف من كرة رأسية في الدقيقة 34.
ورد عثمان باري بهدف التعادل للأخدود من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وصعق الأخدود فريق الأهلي في الشوط الثاني وأحرز 3 أهداف متالية، عن طريق حسين المصعبي في الدقيقة 55، وكاكا مينديز في الدقيقة 61 وعثمان باري في الدقيقة 88.
ورغم الهزيمة ظل الأهلي عند النقطة 37 في المركز الأول بفارق الأهداف عن الحزم، حيث خاض 19 مباراة نجح في الفوز في 10 وتعادل في 7 لقاءات وخسر في مباراتين.
فيما ارتفع رصيد الأخدود للنقطة 37 في المركز الثاني بجدول الترتيب.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري يلو: