عماد البناني مديرًا تنفيذيًا للزمالك بدلًا من اللواء حسن موسى
قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، استبدال الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق باللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد بنادي الزمالك، ب.
قرر مجلس إدارة الزمالك تقديم استقالة جماعية من النادي، وتم تقديمها إلى وزارة الشباب والرياضة.
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا رسميا مساء اليوم الأحد، أعلنت فيه تكليف الدكتور عماد البناني بمنصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك بديلًا عن اللواء حسن موسى.
وأصبحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، تضم كلا من: الدكتور عماد مصطفى البناني مديرا تنفيذيا، أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا، أيمن عبدالمنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي.
وأوضحت وزارة الشباب في بيانها أن تعيين البناني بمنصب المدير التنفيذي للنادي جاء للخبرات الواسعة التي يتمتع بها في المجال الرياضي وقدرته على إدارة شؤون النادي مع اللجنة المشكلة خلال الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي.
وأشارت إلى أن القرار جاء وفق أحكام قانون الرياضة 71 لسنة 1971 مع توجيه الشكر للسيد اللواء حسن موسى.
ومن المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شؤون النادي تشكيل لجان نوعية من أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادي، وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بنداً لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك.
وفيما يلي نص بيان وزارة الرياضة:
بشأن نادي الزمالك، بالإشارة إلى انتهاء المهلة القانونية المقررة لقبول الاستقالة المقدمة من مجلس إدارة نادي الزمالك، وفي ضوء الإجراءات القانونية المتخذة لإدارة شؤون النادي خلال الفترة المقبلة، أصدرت مديرية الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة قراراً يتضمن تكليف السيد الدكتور عماد مصطفى البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق للعمل مديراً تنفيذياً لنادي الزمالك ورئيساً للجنة المشكلة لإدارة شؤون النادي؛ وذلك نظراً للخبرات الواسعة التي يتمتع بها في المجال الرياضي، وقدرته على إدارة شؤون النادي مع اللجنة المشكلة خلال الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي وفق أحكام قانون الرياضة 71 لسنة 1971، مع توجيه الشكر للسيد اللواء / حسن موسى.
وفي سياق متصل، من المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شؤون النادي تشكيل لجان نوعية من أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادي، وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بنداً لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك، وذلك في ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك.