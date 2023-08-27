عماد البناني مديرًا تنفيذيًا للزمالك بدلًا من اللواء حسن موسى

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا رسميا مساء اليوم الأحد، أعلنت فيه تكليف الدكتور عماد البناني بمنصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك بديلًا عن اللواء حسن موسى.

وأصبحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، تضم كلا من: الدكتور عماد مصطفى البناني مديرا تنفيذيا، أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا، أيمن عبدالمنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي.

وأوضحت وزارة الشباب في بيانها أن تعيين البناني بمنصب المدير التنفيذي للنادي جاء للخبرات الواسعة التي يتمتع بها في المجال الرياضي وقدرته على إدارة شؤون النادي مع اللجنة المشكلة خلال الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي.

وأشارت إلى أن القرار جاء وفق أحكام قانون الرياضة 71 لسنة 1971 مع توجيه الشكر للسيد اللواء حسن موسى.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شؤون النادي تشكيل لجان نوعية من أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادي، وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بنداً لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك.