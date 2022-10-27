أحمد الرياحي نجم القادسية يُنقل إلى المستشفى بعد تدخل قوي من مبارك سعيد لاعب كاظمة (فيديو)
مبارك سعيد ضرب أحمد الرياحي على وجهه
شهدت مباراة القادسية وكاظمة إصابة قوية للاعب أحمد الرياحي مهاجم نادي القادسية، بعد تدخل عنيف من مبارك سعيد لاعب كاظمة.
وشهدت الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع طرد مبارك سعيد لاعب كاظمة، بعد تدخله العنيف على اللاعب أحمد الرياحي.
وقام مبارك سعيد بضرب أحمد الرياحي على وجهه ما تسبب في إصابة قوية في وجه اللاعب، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة، وفق ما جاء في برنامج "الديربي".
وتأهل القادسية الى نصف نهائي كأس ولي العهد الكويتي عقب فوزه المتأخر على ضيفه الكاظمة بثنائية نظيفة.
وانتظر القادسية حتى الدقيقة 82 ليفتتح أهداف المباراة عن طريق عيد الرشيدي.
وفي الدقيقة 92 ضاعف القادسية النتيجة عبر أحمد الرياحي، قبل أن يُنقل إلى المستشفى لإصابته.