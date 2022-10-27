أحمد الرياحي نجم القادسية يُنقل إلى المستشفى بعد تدخل قوي من مبارك سعيد لاعب كاظمة (فيديو)

شهدت مباراة القادسية وكاظمة إصابة قوية للاعب أحمد الرياحي مهاجم نادي القادسية، بعد تدخل عنيف من مبارك سعيد لاعب كاظمة.

وشهدت الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع طرد مبارك سعيد لاعب كاظمة، بعد تدخله العنيف على اللاعب أحمد الرياحي.

وقام مبارك سعيد بضرب أحمد الرياحي على وجهه ما تسبب في إصابة قوية في وجه اللاعب، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة، وفق ما جاء في برنامج "الديربي".