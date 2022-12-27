مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.. ليفربول يضم المهاجم الهولندي كودي جاكبو
فابريزيو رومانو كشف أن ليفربول قدم عرضًا رسميًا لضم جاكبو مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.
أعلن آيندهوفن الهولندي أن مهاجمه كودي جاكبو سينضم إلى ليفربول.
وكتب النادي الهولندي في بيان: " آيندهوفن وليفربول توصلا إلى اتفاق بشأن نقل كودي جاكبو".
وتابع النادي: "المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا سيغادر إلى إنجلترا قريبًا حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام الانتقال".
وأضاف: "كلا الناديين لن يُعلنا عن رسوم الصفقة.
وقال المدير العام مارسيل براندز "لكن هذا انتقال قياسي لآيندهوفن".
وتالق جاكبو على الجهة اليسرى في كأس العالم مع هولندا وسجل بثلاثة أهداف في خمس مباريات قبل خسارة هولندا في ربع النهائي أمام الأرجنتين.
وكان الصحفي الشهير فابريزيو رومانو قد كشف أن ليفربول قدم عرضًا رسميًا لحسم صفقة جاكبو، مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب الإضافات.