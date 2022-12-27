مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.. ليفربول يضم المهاجم الهولندي كودي جاكبو

وتابع النادي: "المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا سيغادر إلى إنجلترا قريبًا حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام الانتقال".

وأضاف: "كلا الناديين لن يُعلنا عن رسوم الصفقة.

وقال المدير العام مارسيل براندز "لكن هذا انتقال قياسي لآيندهوفن".