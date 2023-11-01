تقرير: تاليسكا مهدد بـ"إيقاف إضافي" بعد طرده أمام الاتفاق

وتعرض تاليسكا لاعب النصر للطرد في مباراة فريقه أمام الاتفاق السعودي، قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن التشيلي بيرو مازا حكم مباراة النصر والاتفاق، دوَّن في تقريره أن تاليسكا ارتكب "سلوكًا مشينًا"، ما يهدد بإيقاف اللاعب البرازيلي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل لجنة الحكام، بأن التشيلي أشار في تقريره إلى وجود سلوك مشين من اللاعب "تاليسكا" بعد حادثة طرده بالبطاقة الحمراء نتيجة ما حدث مع حمدان الشمراني لاعب الاتفاق.