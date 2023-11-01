تقرير: تاليسكا مهدد بـ"إيقاف إضافي" بعد طرده أمام الاتفاق
كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي تاليسكا مهاجم فريق النصر السعودي لكرة القدم، مهدد بالإيقاف، خلال الفترة المقبلة، بسبب ما بدر منه خلال مباراة فريقه ضد الاتفاق في ثُمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتعرض تاليسكا لاعب النصر للطرد في مباراة فريقه أمام الاتفاق السعودي، قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.
ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن التشيلي بيرو مازا حكم مباراة النصر والاتفاق، دوَّن في تقريره أن تاليسكا ارتكب "سلوكًا مشينًا"، ما يهدد بإيقاف اللاعب البرازيلي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل لجنة الحكام، بأن التشيلي أشار في تقريره إلى وجود سلوك مشين من اللاعب "تاليسكا" بعد حادثة طرده بالبطاقة الحمراء نتيجة ما حدث مع حمدان الشمراني لاعب الاتفاق.
وقالت: "في حالات مماثلة، سبق أن ضاعفت لجنة الانضباط والأخلاق العقوبة للاعبين وتم رفع حالات طردهم في تقارير الحكام، وهو ما حدث مع البرازيلي تاليسكا الذي بات معرضًا للإيقاف مباراة أخرى مع الإيقاف التلقائي بالبطاقة الحمراء".
واختتمت: "حال صدور قرار بتغليظ الإيقاف بحق البرازيلي، سيكون عليه تطبيقها في أول مباراتين يحق له المشاركة بهما دون النظر للمسابقة، نظرًا لوجود قرار انضباطي مرفق مع تقرير مباراة البطاقة الحمراء".
وهذه البطاقة الحمراء الرابعة لتاليسكا منذ انضمامه للنصر في 2021.
وأحرز تاليسكا 14 هدفًا في 12 مباراة هذا الموسم مع النصر.